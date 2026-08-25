Кения готовится импортировать до 2 млн тонн белой кукурузы из-за засухи
Кения готовится импортировать до двух миллионов тонн белой кукурузы – засуха ударила по главному зерновому поясу страны – Рифтовой долине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь веками собирали основной урожай кукурузы для всей нации – до 40 % от общего объема. Но в этом сезоне поля обманывают: кукуруза взошла, вытянулась, издалека выглядит здоровой – а внутри початков пусто. Затяжная засуха ударила именно в тот момент, когда должно было формироваться зерно.
Виктор Кипроп, фермер:
Дело в засухе, дождей не хватило. Я не собрал с поля ничего. Это огромная потеря для меня, все очень серьезно.
Амос Киптарин, фермер:
Посмотрите на размер этой кукурузы. В хороший год початок был бы втрое больше. А если раскрыть его, внутри пусто. Совсем ничего. Это то, что должно было стать лучшим урожаем. А получилось прямо противоположное тому, что мы собирали в прошлые годы.
Тысячи таких хозяйств вложились в семена, удобрения, технику и труд, а теперь считают убытки. По словам экспертов, сложности ждут и в следующем году – особенно коммерческих производителей продовольствия. Пострадали даже засухоустойчивые культуры вроде проса. Специалисты предупреждают: погода становится все менее предсказуемой, а плохой урожай в Рифтовой долине обычно означает рост цен на продовольствие по всей стране.