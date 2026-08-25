Кения готовится импортировать до 2 млн тонн белой кукурузы из-за засухи

Кения готовится импортировать до двух миллионов тонн белой кукурузы – засуха ударила по главному зерновому поясу страны – Рифтовой долине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь веками собирали основной урожай кукурузы для всей нации – до 40 % от общего объема. Но в этом сезоне поля обманывают: кукуруза взошла, вытянулась, издалека выглядит здоровой – а внутри початков пусто. Затяжная засуха ударила именно в тот момент, когда должно было формироваться зерно.

Виктор Кипроп, фермер:

Дело в засухе, дождей не хватило. Я не собрал с поля ничего. Это огромная потеря для меня, все очень серьезно.