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Кения готовится импортировать до 2 млн тонн белой кукурузы из-за засухи

25 августа 2026 07:30
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Кения готовится импортировать до двух миллионов тонн белой кукурузы – засуха ударила по главному зерновому поясу страны – Рифтовой долине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь веками собирали основной урожай кукурузы для всей нации – до 40 % от общего объема. Но в этом сезоне поля обманывают: кукуруза взошла, вытянулась, издалека выглядит здоровой – а внутри початков пусто. Затяжная засуха ударила именно в тот момент, когда должно было формироваться зерно.

Кения готовится импортировать до 2 млн тонн белой кукурузы из-за засухи-2

Виктор Кипроп, фермер:
Дело в засухе, дождей не хватило. Я не собрал с поля ничего. Это огромная потеря для меня, все очень серьезно.

Кения готовится импортировать до 2 млн тонн белой кукурузы из-за засухи-4

Амос Киптарин, фермер:
Посмотрите на размер этой кукурузы. В хороший год початок был бы втрое больше. А если раскрыть его, внутри пусто. Совсем ничего. Это то, что должно было стать лучшим урожаем. А получилось прямо противоположное тому, что мы собирали в прошлые годы.

Тысячи таких хозяйств вложились в семена, удобрения, технику и труд, а теперь считают убытки. По словам экспертов, сложности ждут и в следующем году – особенно коммерческих производителей продовольствия. Пострадали даже засухоустойчивые культуры вроде проса. Специалисты предупреждают: погода становится все менее предсказуемой, а плохой урожай в Рифтовой долине обычно означает рост цен на продовольствие по всей стране.

# Новости Кении

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