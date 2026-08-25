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Лунинчанин в числе победителей конкурса «Живая классика‑2026»! Пообщались с лучшим чтецом среди 5-6 классов

25 августа 2026 07:45
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В финале республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика-2026», который собрал почти 28 тысяч участников со всей Беларуси, Евгений Рафалович из Лунинца стал лучшим в категории пятые и шестые классы. О том, как он готовился к конкурсу, какие произведения выбрал для выступления и что помогло ему покорить жюри, узнали из первых уст.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Рафалович, победитель республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика-2026» (5-6 классы).

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# Молодежь Беларуси # Молодёжь # Конкурс # Конкурс «Жывая класіка»

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