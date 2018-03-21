5 лучших фильмов о гонках и скорости

На этой неделе в широкий прокат выходит биографическая картина «Гонка века» − фильм о британском яхтсмене-любителе, который в конце 60-ых в одиночку отправился в кругосветное путешествие по океану, надеясь выиграть приз газеты Sunday Times. Как и подобает хорошему кино про гонки, эта картина в первую очередь о человеке и о том, на что он способен ради достижения своей цели. Подобных фильмов было снято довольно много, и мы решили взять для нашей подборки лучшие из них. Представляем вам несколько картин, в которых самые разные виды гонок послужили инструментом для раскрытия персонажей и их историй. Скачки – «Фаворит» (2003)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фильмов о лошадях и их наездниках много, но ни один из них не получился таким размашистым и всеобъемлющим как «Фаворит». Его действие происходит во времена Великой депрессии, когда у среднего класса было лишь одно развлечение – ипподром. Именно в этот тяжелый период среди лошадей появляется новый фаворит – маленькая, кажущаяся непригодной для скачек, лошадка Сухарик, которой правит полуслепой жокей Ред. За восхождением этого странного дуэта на пьедестал, затаив дыхание, наблюдала вся Америка, и в 1938 году случилось чудо – Сухарик получил титул «Лучшей Лошади». Основанный на реальных событиях «Фаворит» не только хорошее кино о скачках, но и замечательный портрет эпохи, правдиво рассказывающий о тяжелых временах. Все сцены скачек сняты зрелищно, а не проникнуться симпатией к четвероногому главному герою просто невозможно. Гонки на мотоциклах – «Самый быстрый Indian» (2005)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Экранизация удивительного и кажущегося нереальным подвига новозеландского дедушки Берта Монро. В 1967 году он установил рекорд скорости на собранном им же вручную мотоцикле Indian Scout 1920 года. «Самый быстрый Indian» рассказывает о пути, проделанном Бертом из родного городка к соляному карьеру в американском штате Юта, где он наперекор всем скептикам установил свой рекорд. Фильм вышел невероятно трогательным и добрым (в первую очередь благодаря Энтони Хопкинсу, с огромной теплотой играющего Монро), а интрига в нем закручена в такой тугой узел, что переживать за главного героя будут даже те, кто знает его историю. Картин о брутальных байкерах и мотогонках снято много, но всем им очень далеко до фильма о пожилом гонщике, творящем чудеса на своем стареньком мотоцикле. Бег – «Беги, толстяк, беги» (2007)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

В 1982 году «Оскар» за лучший фильм года получила картина о бегунах «Огненные колесницы», лента о Луи Замперини «Несломленный» стала событием, канадский фильм о маленьком спринтере «Святой Ральф» считается образцом спортивного кино, но огромная любовь обычных зрителей досталась не этим драмам, а легкой комедии «Беги, толстяк, беги». Главный герой этой картины, обаятельный лоботряс Дэннис в исполнении Саймона Пегга, решает, что участие в Лондонском марафоне сможет помочь ему вернуть возлюбленную. Дэннис начинает усиленно готовиться к забегу, но годы беспробудной лени привели к тому, что каждое физическое усилие превращается для героя в сущую муку. Снял этот совершенно британский фильм неожиданный Дэвид Швиммер (Росс из «Друзей»), сумевший сделать его очень смешным и легким. Из всех картин нашей подборки эта ближе всего к обычному зрителю – в спортивных мучениях главного героя многие узнают самих себя. Велоспорт – «Допинг» (2015)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Интереснее истории становления чемпиона может быть только история о его низвержении. Это прекрасно понимает режиссер Стивен Фрирз, снявший фильм о печально известном велогонщике Лэнсе Армстронге. История в картине рассказывается от лица спортивного журналиста Дэвида Уолша, который однажды уличил Армстронга в употреблении допинга. Ему никто не верил, но Уолш не сдался, потратил много лет и доказал всему миру, что многочисленные победы велогонщика на Тур де Франс были нечестными. Фрирз всегда умел рассказывать сложные истории, так что картина, в которой смешаны велогонки и журналистское расследование, получилась зрелищной и яркой. Бен Фостер в роли Армстронга и Крис О’Дауд в роли Уолша невероятно хороши, а их противостояние захватывает едва ли не больше, чем велосоревнования – кто сказал, что гонка может быть только между спортсменами? Гонки «Формулы-1» − «Гонка» (2013)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com