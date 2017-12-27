«Движение вверх» и другие достойные российские фильмы о спорте

В мире кино о спорте всегда пользовалось бешенной популярностью, ведь в каждой истории героической победы или поражения скрывается огромный потенциал, способный привлечь к экранам миллионы зрителей. Россия же имеет огромную спортивную историю, но эксплуатировать эту тему в кино в стране начали лишь несколько лет назад.

«Движение вверх». Фото: kinopoisk.ru

В преддверии Нового года на экраны выходит фильм о знаменитом баскетбольном матче между СССР и США на Олимпиаде 1972 года «Движение вверх». Над картиной работала команда профессионалов, которая ответственно подошла к воссозданию событий сорокапятилетней давности. Перед авторами стояла задача показать спортсменов максимально правдиво и заставить зрителей сопереживать им. В фильме снялись ярчайшие актеры современного российского кинематографа – Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров, Сергей Гармаш, а тренера американцев сыграл знаменитый западный артист Джон Сэвидж.

«Движение вверх». Фото: kinopoisk.ru

Увидеть «Движение вверх» на больших экранах вы сможете уже завтра, а сейчас давайте вспомним еще несколько современных российских фильмов о спортивных достижениях, которые получились на уровне с западными. «Коробка» (2015)

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

Где как не в России снимать кино про уличный футбол? В «Коробке» история противостояния двух команд за спортивную площадку показана в удивительном сочетании российских и голливудских традиций. С одной стороны, здесь есть все те же социальные проблемы, дискриминация и гнетущая система, но вот только герои фильма не сдаются, а усердно добиваются своей цели. Неглупая картина о футбольном турнире, в котором участвует весь район, стала одним из главных «народных» фильмов последних лет, полюбившимся не только простым зрителям, но и фестивальному жюри. Такое кино снимают нечасто, так что «Коробку» надо увидеть. «Поддубный» (2012)

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

Фильм о русском богатыре Иване Поддубном очень напоминает знаменитую картину Рона Ховарда «Нокдаун», но в данном случае это комплемент. Михаил Пореченков играет легендарного силача, начинавшего с арены цирка, но быстро заработавшего славу одного из лучших борцов мира. Из Поддубного авторы картины сделали настоящего национального героя, за которого можно испытывать только гордость, а старательный подход к картине и отличная постановка боев ставит «Поддубного» в один ряд с лучшими мировыми фильмами о силе и доблести на боксерском ринге. «Чемпионы: Быстрее, выше, сильнее» (2016)

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

В 2014 году вышел альманах «Чемпионы», состоящий из пяти историй побед российских спортсменов, но схема «Ёлок» не сработала и фильм вышел очень посредственным. В продолжении количество сюжетных линий сократили до трех, а герои получились более объемными и интересными. Истории побед гимнастки Светланы Хоркиной, пловца Александра Попова и борца Александра Карелина пусть и несколько романтизированы, но все вместе они представляют замечательное вдохновляющее кино, которое заинтересует даже далеких от спорта зрителей. «Легенда №17» (2012)

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru