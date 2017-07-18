Вин Дизель: крутому парню из боевиков исполняется 50 лет

В мире есть несколько актеров, которые одним своим внешним видом олицетворяют представления широкой публики о мужественности, силе и тестостероне. Эталоном среди них сейчас является Дуэйн «Скала» Джонсон, но намного раньше его звание «главного качка Голливуда» заслужил Вин Дизель. Характерный актер, за которым числятся главные роли в трех крупных франшизах, намного интереснее и многограннее того, к чему мы привыкли в серии «Форсаж». Дизель может быть и неплохим драматическим артистом, и отличным комиком, и одним из самых заботливых папочек в шоу-бизнесе.

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Марк Синклер Винсент родился в Нью-Йорке в очень бедной семье. В детстве будущий актер страдал дислексией и был очень высоким и худым, за что получил от одноклассников кличку Червяк. Из-за этого мальчик очень комплектовал и, чтобы стать увереннее в себе, усердно занимался спортом. К 17 годам Марк превратился в атлетичного парня и устроился вышибалой в ночной клуб, где и получил прозвище Вин Дизель. Но парень с детства мечтал об актерской карьере, играл в театре, пытался устроиться в Лос-Анджелесе. Потерпев неудачи по всем фронтам, в 1995 году Вин снял собственный короткометражный фильм «Многоликий», который стал неожиданным хитом в Каннах. Тогда-то начинающего актера заметил сам Стивен Спилберг и пригласил на небольшую роль в «Спасти рядового Райана». «Это волшебный момент, когда мечты начинают превращаться в реальность. Даже если ты всю жизнь был уверен, что добьешься успеха».

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Больше проблем с ролями у Дизеля не было. Актер стал лицом десятков боевиков, попробовал себя в комедиях, озвучил Грута в «Стражах Галактики» (в том числе и на русском языке) и основал несколько продюсерских студий. В личной жизни у актера тоже полный порядок – после неудачных романов с актрисой Мишель Уильямс и моделью Павлой Харбковой, Винс счастлив в отношениях с фотомоделью Паломой Хименес, которая родила ему троих детей. Младшую девочку, которая родилась в марте 2015 года, родители назвали Полин, в честь погибшего Пола Уокера. 18 июля Вину Дизелю исполняется 50 лет. Полувековой юбилей для такого актера не приговор, а только начало. Его ждут многочисленные продолжения «Форсажа», «Трех иксов» и «Риддика», а мы, в честь дня рождения Вина, вспомним те фильмы и роли, за которые этого крутого парня полюбил весь мир. «Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать, но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить!» Рик – «Бродяги» (1997)

Фото: imdb.com

После успеха своей короткометражки «Многоликий», Дизель-режиссер замахнулся на полный метр. Его первый и единственный игровой проект, в какой-то степени, автобиографический – главный герой не может найти место в жизни, страдает из-за отсутствия отца и никому не может доверять. В фильме Вин Дизель выступил в трех ипостасях – он не только поставил картину, но и написал к ней сценарий и сыграл главную роль. В свое время лента была встречена довольно тепло, участвовала в конкурсной программе Сандэнса, а сейчас смотрится милым ретро-пустячком, с которого началась карьера нашего героя. Ричард Б. Риддик – «Хроники Риддика» (1999-…)

Фото: imdb.com

Начинающий актер недолго прозябал на вторых ролях – уже в 1999 году его прибрал к себе первый фильм франшизы о галактическом преступнике Риддике. Выросшая из небольшого рассказа Айзека Азимова сага длится уже три фильма, а в скором будущем планируется снять четвертый. В фильме 1999 года «Черная дыра» Дизель впервые в полной мере продемонстрировал свою звездную харизму и умение держать внимание зрителей. Доминик Торетто – «Форсаж» (2001-…)

Фото: imdb.com

Главная роль в жизни Вина Дизеля и совершенно уникальная серия фильмов. Начинался «Форсаж» как гоночный ремейк знаменитого фильма «На гребне волны», но спустя шестнадцать лет и восемь фильмов разросся до таких масштабов, которые не снились ни одной долгоиграющей серии. Последняя часть, которая вышла весной этого года, например, собрала в прокате более миллиарда долларов, а засветились в ней оскороносные актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен. На будущее запланировано еще минимум два фильма, а это значит, что Доминик Торетто со своей бандой семьей с нами еще надолго. «Не имеет значения, вы выиграли через секунду или вам понадобилось много времени. Выигрыш – есть выигрыш». Ксандер Кейдж – «Три икса» (2002-…)

Фото: imdb.com

Третья франшиза с Дизелем в главной роли, которая все еще не подошла к концу. Глуповатый, но веселый и динамичный фильм о спортсмене-экстремале, которого спецслужбы вербуют для работы шпионом в русских криминальных кругах. Воспринимать «Три икса» серьезно никак не получается, но развлекает фильм отлично. Два его продолжения вышли значительно слабее (второе, к тому же, обошлось без Дизеля), а в планах у студии четвертая часть. Джеки ДиНорсио – «Признайте меня виновным» (2006)

Фото: imdb.com