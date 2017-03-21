«Красавица и чудовище»: 5 причин посмотреть фильм
Новая «Красавица и чудовище» удивительный фильм. Еще на стадии производства сказка умудрилась привлечь к себе столько внимания, что о ней говорили даже очень далекие от кино люди. Несколько скандалов и разгромная критика не помешали фильму уже в первый уикенд собрать рекордную для марта кассу в 170 миллионов долларов.
Disney снова обновил «старую, как мир сказку» для нового поколения киноманов, сохранив при этом волшебство анимационной версии 1991 года. Фильм дополнил коллекцию студийных ремейков, таких как «Золушка» и «Книга джунглей», и помог Эмме Уотсон и Люку Эвансу попасть в списки самых востребованных актеров. Зрительские отзывы «Красавицы и чудовища» весьма противоречивы – некоторые от фильма в восторге, а другие ругают его за отступления от оригинала и злоупотребление спецэффектами. Мы же предлагаем вам пять причин, по которым посмотреть новую версию любимой сказки обязан каждый уважающий себя киноман.
1. Удивительный актерский состав
Чтобы перечислить всех звезд, которые так или иначе задействованы в «Красавице и чудовище», не хватит пальцев на руках. В кадре можно любоваться Эммой Уотсон, Люком Эвансом, Джошем Гадом и лауреатом «Оскара» Кевином Клайном. Под маской чудовище почти весь фильм прячется звезда «Аббатства Даунтон» Дэн Стивенс. А заколдованную мебель в замке чудовища озвучивают Эмма Томпосн, Йен МакКеллен, Юэн МакГрегор, Стэнли Туччи, Гугу Эмбата-Ро и Одра Макдональд. Ни один серьезный фильм не может похвастаться таким актерским составом! Все песни в картине звезды исполнили сами, а это отличная причина посмотреть ее в оригинале.
Интересно, что на стадии производства роль чудовища была отдана Райану Гослингу, но актер отказался от нее ради съемок в «Ла-Ла Лэнде». А вот Эмма Уотсон наоборот променяла мюзикл Дэмьена Шазелла на «Красавицу и чудовище».
2. Все любят оригинальный мультфильм
За звание самого любимого мультфильма Disney с «Красавицей и чудовищем» может посоперничать только «Король Лев». Блистательная анимационная картина стала первым в истории мультфильмом, номинируемым на «Оскар» за лучший фильм и открыла Серебряный век студии, которая значительно сдала свои позиции в 60-80-е годы. Успех мультфильма можно оценить по рекордным продажам сувенирной продукции и бродвейскому мюзиклу, который поставлен по его мотивам.
Всеобщая любовь к «Красавице и чудовищу» так велика, что каждый промо-постер или трейлер новой версии моментально становился вирусным. В первый же день выхода фильма кинотеатры были заполнены взрослыми людьми, которые для знакомства с любимой сказкой привели на фильм своих детей. «Люди без ума от оригинального мультфильма, − говорит главный дистрибутор Disney Дэйв Холлис. – Мы создавали новый фильм со всем уважениям к зрителям, которые любят и ценят эту историю».
3. Girl power
Еще совсем недавно абсолютное большинство студий ценило мужскую аудиторию куда больше женской. Бытовало мнение, что именно мальчики-подростки составляют большую часть посетителей кинотеатров и именно они делают фильмам кассу. Но после «Сумерек», «Голодных игр» и «Дивергента» ситуация кардинально изменилась.
Еще мультфильм «Красавица и чудовище» стал поворотной точкой для Disney. В отличие от предыдущих анимационных принцесс, Белль не просто ожидала прекрасного принца и разговаривала с воробьями и мышатами, а действовала. Девушка спасает отца, спасает чудовище, отбивается от ухаживаний Гастона и не обделена интеллектом. Фильм развивает эту идею, тем более что играет Белль Эмма Уотсон, которая уже несколько лет является лицом феминистического движения.
4. Disney лидер среди развлекательного кино
В последние годы название студии стало синонимом крупнобюджетных развлекательных фильмов. После покупки Lucasfilm и Marvel, Disney не только задает моду в мультипликации, но и имеет полный контроль над «Звездными войнами» и новыми частями «Мстителей». В прошлом году Disney заработал 60% от прибыли всего кинобизнеса. Логотип студии гарантирует зрителям качественный киноаттракцион в лучших традициях жанра.
«Disney просто знает, как делать большие блокбастеры, − говорит Джефф Бок, аналитик кассовых сборов. – Большинство студий выпускают три-четыре больших хита, а потом безрезультатно пытаются повторить успех. Но Disney не умеет делать плохо».
5. Фильм вышел в подходящее время
В последние месяцы среди фильмов для юного поколения наблюдается странная картина. Недавний «Лего Фильм: Бэтмен» хорошо развлек взрослых, но остался непонятым детьми. Новый фильм из вселенной Людей-Икс «Логан» заставил рыдать мужчин и не имел ничего общего со старыми семейными картинами серии. На «Конг: Остров Черепа» детей поведут только те родители, которые очень не любят своих отпрысков, а выходящий в скором времени «Босс-молокосос» выглядит очень сомнительным проектом. Так что «Красавица и чудовище» остается единственным фильмом, который хорошо подойдет для детишек. Можно смело заявлять, что во время весенних каникул кинотеатры будут полные.
Автор: Наталья Мироновская