«Красавица и чудовище»: 5 причин посмотреть фильм

Новая «Красавица и чудовище» удивительный фильм. Еще на стадии производства сказка умудрилась привлечь к себе столько внимания, что о ней говорили даже очень далекие от кино люди. Несколько скандалов и разгромная критика не помешали фильму уже в первый уикенд собрать рекордную для марта кассу в 170 миллионов долларов. Disney снова обновил «старую, как мир сказку» для нового поколения киноманов, сохранив при этом волшебство анимационной версии 1991 года. Фильм дополнил коллекцию студийных ремейков, таких как «Золушка» и «Книга джунглей», и помог Эмме Уотсон и Люку Эвансу попасть в списки самых востребованных актеров. Зрительские отзывы «Красавицы и чудовища» весьма противоречивы – некоторые от фильма в восторге, а другие ругают его за отступления от оригинала и злоупотребление спецэффектами. Мы же предлагаем вам пять причин, по которым посмотреть новую версию любимой сказки обязан каждый уважающий себя киноман. 1. Удивительный актерский состав

Фото: imdb.com

Чтобы перечислить всех звезд, которые так или иначе задействованы в «Красавице и чудовище», не хватит пальцев на руках. В кадре можно любоваться Эммой Уотсон, Люком Эвансом, Джошем Гадом и лауреатом «Оскара» Кевином Клайном. Под маской чудовище почти весь фильм прячется звезда «Аббатства Даунтон» Дэн Стивенс. А заколдованную мебель в замке чудовища озвучивают Эмма Томпосн, Йен МакКеллен, Юэн МакГрегор, Стэнли Туччи, Гугу Эмбата-Ро и Одра Макдональд. Ни один серьезный фильм не может похвастаться таким актерским составом! Все песни в картине звезды исполнили сами, а это отличная причина посмотреть ее в оригинале. Интересно, что на стадии производства роль чудовища была отдана Райану Гослингу, но актер отказался от нее ради съемок в «Ла-Ла Лэнде». А вот Эмма Уотсон наоборот променяла мюзикл Дэмьена Шазелла на «Красавицу и чудовище». 2. Все любят оригинальный мультфильм

Фото: imdb.com

За звание самого любимого мультфильма Disney с «Красавицей и чудовищем» может посоперничать только «Король Лев». Блистательная анимационная картина стала первым в истории мультфильмом, номинируемым на «Оскар» за лучший фильм и открыла Серебряный век студии, которая значительно сдала свои позиции в 60-80-е годы. Успех мультфильма можно оценить по рекордным продажам сувенирной продукции и бродвейскому мюзиклу, который поставлен по его мотивам. Всеобщая любовь к «Красавице и чудовищу» так велика, что каждый промо-постер или трейлер новой версии моментально становился вирусным. В первый же день выхода фильма кинотеатры были заполнены взрослыми людьми, которые для знакомства с любимой сказкой привели на фильм своих детей. «Люди без ума от оригинального мультфильма, − говорит главный дистрибутор Disney Дэйв Холлис. – Мы создавали новый фильм со всем уважениям к зрителям, которые любят и ценят эту историю». 3. Girl power

Фото: imdb.com

Еще совсем недавно абсолютное большинство студий ценило мужскую аудиторию куда больше женской. Бытовало мнение, что именно мальчики-подростки составляют большую часть посетителей кинотеатров и именно они делают фильмам кассу. Но после «Сумерек», «Голодных игр» и «Дивергента» ситуация кардинально изменилась. Еще мультфильм «Красавица и чудовище» стал поворотной точкой для Disney. В отличие от предыдущих анимационных принцесс, Белль не просто ожидала прекрасного принца и разговаривала с воробьями и мышатами, а действовала. Девушка спасает отца, спасает чудовище, отбивается от ухаживаний Гастона и не обделена интеллектом. Фильм развивает эту идею, тем более что играет Белль Эмма Уотсон, которая уже несколько лет является лицом феминистического движения. 4. Disney лидер среди развлекательного кино

Фото: imdb.com

В последние годы название студии стало синонимом крупнобюджетных развлекательных фильмов. После покупки Lucasfilm и Marvel, Disney не только задает моду в мультипликации, но и имеет полный контроль над «Звездными войнами» и новыми частями «Мстителей». В прошлом году Disney заработал 60% от прибыли всего кинобизнеса. Логотип студии гарантирует зрителям качественный киноаттракцион в лучших традициях жанра. «Disney просто знает, как делать большие блокбастеры, − говорит Джефф Бок, аналитик кассовых сборов. – Большинство студий выпускают три-четыре больших хита, а потом безрезультатно пытаются повторить успех. Но Disney не умеет делать плохо». 5. Фильм вышел в подходящее время

Фото: imdb.com