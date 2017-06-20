Крис Пратт: от пухлого комедианта к звезде блокбастеров

В истории Голливуда известно достаточно много случаев, когда звездами крупнобюджетных фильмов становились актеры, прославившиеся совершенно в разных жанрах. До роли Джона Макклейна в «Крепком орешке» Брюс Уиллис снимался в романтических комедиях и семейных фильмах, Кристен Стюарт до «Сумерек» сделала себе карьеру в независимом кино, а Хью Джекман пришел к роли Росомахи с театральных подмостков, где много лет пел в мюзиклах. Но карьерный рывок Криса Пратта поражает больше всего. Невиданное зрелище – актер, который на протяжении многих лет был клоуном и посмешищем, за несколько лет выбился в суперзвезды и обеспечивает фильмам со своим участием миллионные сборы.

Фото: c-pratt.com

«Прежде чем стать актером, я ходил по квартирам и продавал всякую ерунду». Судя по биографии актера, он из тех, к кому успех приходит со временем. Крис вырос в рабочей семье, бросил общественный колледж, перебивался случайными подработками, долгое время жил на пляже в палатке, много выпивал и баловался легкими наркотиками. Но потом случайно попал в кино, сделал карьеру второпланового, но узнаваемого комика, получил одну из главных ролей в популярном сериале. Потом женился на коллеге Анне Фэрис, которая на момент знакомства была гораздо популярнее его, стал отцом. Остается только удивляться проницательности режиссера Джеймса Ганна, который разглядел в Пратте потенциального супергероя и отдал ему главную роль в «Стражах Галактики». «Я верю в Бога. И чувствую, что весь мой путь был запланирован им, я просто должен был его пройти и выдержать все испытания».

Фото: Celebitchy

Сейчас трудно вспомнить другого актера, который с такой же легкостью может играть крутых, но человечных и «заземленных» героев. Крис одним своим присутствием на экране делает любой фильм ближе к зрителю, и в этом ему нет равных. 21 июня Пратту исполняется 38 лет. Его звездная карьера только началась, в будущем нас ждут продолжения «Стражей Галактики» и «Мира Юрского периода», а также другие фильмы, в которых актер сможет раскрыть все грани своего таланта. Остается только надеяться, что Крис не изменит себе и останется все таким же человечным разгильдяем с отличным чувством юмора, ведь этому миру нужны такие парни!

Фото: c-pratt.com

Энди Дуайер – «Парки и зоны отдыха» (2009-2015)

Фото: imdb.com

В начале карьеры Крис перебивался ролями во второсортных комедиях, о которых сейчас мало кто помнит, но в 2009 году его пригласили сыграть небольшую роль в новом политическом ситкоме. Первоначально планировалось, что непутевый герой Пратта появится только в нескольких сериях первого сезона, но Энди так понравился зрителям, что уже со второго сезона актера ввели в постоянный актерский состав. Увален Дуайер, который периодически изображает из себя агента ФБР, стал неотъемлемой частью «Парков». Особую честь Пратту делает то, что он доснимался в сериале до конца, даже после того, как стал звездой «Стражей Галактики». «В детстве я хотел стать каскадером и часто падал с лестницы. Тренировался, так сказать». Питер Квилл/ Звездный Лорд – «Стражи Галактики» (2014-2017)

Фото: imdb.com

«Стражи Галактики» были сложным и рискованным проектом, который должен был или стать безоговорочным хитом, или с треском провалиться. К счастью для всех, случилось первое. И своим успехом «Стражи» в большой степени обязаны именно Крису Пратту, который смог «заземлить» своего героя и позволил зрителям увидеть на экране не недосягаемый пример для подражания, а того, кем они сами вполне могли бы стать, если бы в детстве их похитили пришельцы. В мае этого года у фильма вышел не менее успешный сиквел, а в следующем году Звездный Лорд и компания присоединятся к команде «Мстителей». «Питер Квилл — не супергерой. Он просто парень, который использует свою хитрость и обаяние, чтобы помочь себе выбраться из ситуации». Оуэн Грэди – «Мир Юрского периода» (2015)

Фото: imdb.com

Неудивительно, что после успеха «Стражей» Пратта прибрала к себе еще одна франшиза. Перезапуск/продолжение фильма Стивена Спилберга о вышедших из под контроля динозаврах очень сложно назвать полноценным фильмом – это киноаттракцион со всеми вытекающими. Но сделан этот аттракцион впечатляюще, весело и динамично. Динозавры выглядят практически живыми, и наблюдать за их беготней одно удовольствие, не в последнюю очередь из-за Криса Пратта, который играет в «Мире» брутального, но душевного дрессировщика велоцирапторов. Джош Фарадей – «Великолепная семерка» (2016)

Фото: imdb.com

Очередная вариация на тему «Семи самураев» Куросавы вышла увлекательной и динамичной. Фильму не хватает логики и более продуманного сценария, но в каноны «вестерна XXI» картина вписывается идеально. У Криса Пратта вторая по значимости роль. Его Джош Фарадей заядлый картежник, который отвечает за юмористическую составляющую фильма. Роль сидит на актере как влитая, и наблюдать за ним на экране сплошное удовольствие. Джим Престон – «Пассажиры» (2016)

Фото: imdb.com