Кинопремьеры 14 декабря: время «Звездных войн»

Главное событие недели (да и всего года) – премьера восьмого эпизода «Звездных войн». Космическая эпопея провела работу над ошибками седьмого фильма и теперь готова снова нанести удар по кинотеатрам и кошелькам зрителей. О других фильмах в этой ситуации говорить не имеет смысла, но несколько самых смелых прокатчиков все же рискнули выпустить на этой неделе свои картины. «Звездные войны: Последние джедаи» реж. Райан Джонсон

Фото: imdb.com

В далекой-далекой Галактике Первый Орден и Сопротивление ведут друг с другом войну. Пробудившая в себе Силу Рей находит последнего оставшегося джедая Люка Скайуокера, но тот ли это герой, которого мы знаем по оригинальной трилогии? Перешедший на темную сторону Кайло Рен занял высокую позицию в Первом Ордене, но его злодейским амбициям противостоит собственная мать. Лидер сопротивления Лея вместе с пилотом По Дамероном и бывшим штурмовиком Финном приступает к новой миссии. Седьмой эпизод космической саги «Пробуждение силы» был самым ожидаемым фильмом десятилетия, но довольными им остались далеко не все зрители. В «Последних джедаях» Disney, похоже, исправил ошибки и сделал лучший эпизод всех «Звездных войн» (так, по крайней мере, говорится в первых рецензиях). В плюсы нового фильма заочно можно занести интересного режиссера, великолепный актерский состав (Лора Дерн, Бенисио Дель Торо, Оскар Айзек и Адам Драйвер действительно талантливые люди!), появление старых персонажей и обещание создателей ответить на множество вопросов, появившихся после седьмого эпизода. К минусам пока можно отнести только расу волосатых пингвинов поргов, напомнивших фанатам их нелюбимых эвоков из шестого эпизода, но это мелочи. Можно попробовать воспротивиться Силе и пропустить этот фильм, но хотите ли вы остаться в стороне от события, о котором в ближайший месяц будут говорить абсолютно все? «Виктория и Абдул» реж. Стивен Фрирз

Фото: imdb.com

К пятидесятилетию царствования королевы Виктории в Лондоне проводится грандиозный прием, на котором весь мир отдает дань уважения могуществу британской монархии. Из Индии в Англию приезжает молодой Абдул Карим, который должен молча преподнести королеве дар и удалиться, но Виктория обращает внимание на статного юношу и назначает ему аудиенцию. Уставшая от правил, традиций и подхалимажа королева быстро проникается прямодушием и непринужденностью Абдула и делает его своим фаворитом. Вот только при дворе выходец из Индии так и остался чужим. Уважаемый британский режиссер Стивен Фрирз все свои последние фильмы снимает исключительно про сильных женщин. «Виктория и Абул» продолжает тему, затронутую Фрирзом в «Королеве» про Елизавету II после смерти принцессы Дианы, «Филомене», где та же Джуди Денч играла разыскивающую сына женщину и прошлогодней «Флоренс Фостер Дженкинс» с Мерил Стрип в роли самой плохой в мире оперной певицы. Новый фильм режиссера приукрашивает реальные события самими яркими цветами и делает эту историю удивительной дружбы еще более невероятной и трогательной, но для кино такие допущения позволительны. В картине есть все для того, чтобы нравиться: блистательная Джуди Денч, умный сценарий и уникальная атмосфера британского кинематографа, не повезло «Виктории и Абдулу» только с датой выхода. И дело не в «Звездных войнах», а в том, что королева Виктория ненавидела дату 14 декабря и считала ее проклятой – в этот день умерли ее муж принц Альберт и дочь Алиса. Еще 5 фильмов про британских королей и королев. «Новогодний переполох» реж. Кирилл Папакуль

Фото: kinopoisk.ru

Большинство взрослых уже и забыли, как правильно играть в крокодила. А когда вы в последний раз бросались снежками? Всем этим и не только приходится заниматься гостям фамильной усадьбы Морозовых, потому что на кону стоит отцовское наследство. Родственники из-за всех сил стараются произвести хорошее впечатление, а один из сыновей даже привозит с собой фиктивную семью, но властный отставной генерал Георгий Иванович Морозов даже не догадывается, что его детей собрала в одном доме отнюдь не любовь друг к другу. Если у вас все еще нет новогоднего настроения и вам хочется его получить – «Новогодний переполох» точно не для вас. Один трейлер этой новой российской комедии вгоняет в депрессию, а полтора часа этого фарса актерами, которые в полном составе кочуют из оного фильма в другой, и вовсе может вызвать необратимые последствия. Все галдят и безнадежно переигрывают, а во главе этого безумия стоит непонятно как попавший в проект Владимир Меньшов. Лучше оставить «Новогодний переполох» BadComedian и другим обзорщикам, а новогоднее настроение получить пересмотрев проверенные «Один дома» и «Реальную любовь». «Все пары делают это» реж. Максим Говар

Фото: imdb.com