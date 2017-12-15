Марк Уолберг возглавил рейтинг самых переоцененных актеров года

Если актер получает за роль большие деньги, а фильм, в котором он снимается проваливается в прокате – ставки звезды падают. На этой основе журнал Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров года. В пятерку попали только мужчины, так как женщины в индустрии все еще получают меньше.

«Трансформеры: Последний рыцарь». Фото: imdb.com

Совсем недавно Марк Уолберг был признан самым высокооплачиваемым актером года, а фильм с его участием «Трансформеры: Последний рыцарь» − худшим фильмом 2017-ого. Картина Майкла Бея провалилась в прокате, не повезло со сборами и другим фильмам актера – «Глубоководный горизонт» и «День патриота» неплохие ленты, но себя они не окупили. Результат – Уолберг стеснил с первого места Джонни Деппа, который несколько лет подряд стабильно возглавлял список лузеров.

«Обещание». Фото: imdb.com

На втором месте неожиданно оказался Кристиан Бейл. Талантливому артисту не повезло сыграть одну из главных ролей в самом финансово-сомнительном фильме года. Картина «Обещание» о геноциде армян с Бейлом, Оскаром Айзеком и Шарлоттой Ле Бон стоила 90 миллионов долларов (а по информации инсайдеров через нее «отмыли» все 250 миллионов), но не собрала и десятой части от своей стоимости. Больше всех из актеров от провала картины пострадал самый высокооплачиваемый из них.

«Удача Логана». Фото: imdb.com

На третьем месте оказался Ченнинг Татум, которого, как и Бейла, подвел неплохой фильм – «Удача Логана» получилась хорошей картиной, но окупить себестоимость не смогла.

«Роман Израэл». Фото: imdb.com

Четвертое место у Дензела Вашингтона, чьи картины «Великолепная семерка», «Ограды» и «Роман Израэл» не принесли никакой прибыли (у последнего фильма, к тому же, отвратительная критика).

«Машина войны». Фото: imdb.com