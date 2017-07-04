Том Холланд: что мы знаем о новом исполнителе роли Человека-паука

6 июля в прокат выходит фильм «Человек-паук: Возвращение домой». Это уже третья попытка перезапустить франшизу за последние 17 лет, и этот раз обещает быть самым удачным – ведь у руля стоит Marvel. Новая картина примечательна тем, что главную роль в ней играет актер, который действительно выглядит как школьник. На смену Тоби Магуайеру и Эндрю Гарфилду пришел юный британец Том Холланд. Киноманы уже несколько лет знают имя этого талантливого парня, а на этой неделе о Томе заговорит весь мир.

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Томас Стэнли Холланд родился 1 июня 1996 года в английском городе Кингстон-на-Темзе. Он самый старший из четырех сыновей артистической семьи комика Доминика Холланда и фотографа Николы Холланд.

Фото: TheHR

С раннего детства Том занимался танцами в стиле «хип-хоп» под руководством известного в Англии хореографа Линн Пейдж. Именно Пейдж посоветовала своему ученику попробовать пройти прослушивание в театральную постановку «Билли Эллиот», основанную на одноименном фильме 2000 года. Мальчик произвел огромное впечатление на режиссера фильма Стивена Долдри и получил место в труппе театрального шоу. После двух лет усиленных тренировок Том начал играть в пьесе главную роль. Холланд играл в «Билли Эллиоте» с 2008 по 2010. Уже тогда публика отметила его удивительные акробатические способности.

Фото: tomholland2013

Роберт Дауни-мл.:

«Том – идеальный человек для роли Питера Паркера. Он веселый, яркий, одаренный и физически талантливый парень. У него есть правильная комбинация элементов, необходимых для того, чтобы принести новый характер для этого персонажа».

кадр из фильма «Невозможное». Фото: imdb.com

Карьера Тома в кино началась с озвучки мультфильма. А в 2012 году шестнадцатилетний Холланд проснулся знаменитым после роли старшего сына героев фильма «Невозможное». Основанная на реальных событиях картина о цунами 2004 года в Индийском океане, поражает своей правдоподобностью и живописанием человеческой трагедии. Тому досталась роль мальчика, который помогает своей серьезно пострадавшей маме добраться до больницы, находит пропавших во время катастрофы отца и братьев и помогает найтись другим потерявшимся. Несмотря на участие в фильме Наоми Уоттс и Юэна МакГрегора, именно юный Холланд заслуженно получил за «Невозможное» все актерские почести и десятки наград.

Фото: TheHR

Наоми Уоттс:

«Том замечательный актер. С ним было легко работать, это было одним из самых важных моментов для меня: открытая дружба с Томом за пределами экрана и прекрасные отношения между матерью и сыном на экране».

кадр из мини-сериала «Волчий зал». Фото: imdb.com

После последовали роли в военной мелодраме «Как я теперь люблю», историческом мини-сериале о Томасе Кромвеле «Волчий зал» и еще одном фильме о борьбе с водной стихией «В сердце моря».

кадр из фильма «В сердце моря». Фото: imdb.com

В 2015 году было объявлено, что Том Холланд исполнит роль Питера Паркера в фильмах вселенной Marvel. В отличие от своих предшественников Тоби Магуайера и Эндрю Гарфилда, которые играли роль Человека-паука на рубеже тридцатилетия, девятнадцатилетний Холланд по возрасту намного ближе к беспокойному старшекласснику, который волею судеб стал супергероем.

Фото: tomholland2013

Джеймс Ганн:

«Том Холланд просто находка для роли Человека-паука. Он подходит к этой роли таким образом, как ни один актер до него. При всем уважении к артистам, игравшим Питера раньше, − они талантливые ребята, но именно Тому удалось вывести эту роль на новый уровень». В мае 2016 года Том дебютировал в роли Человека-паука в фильме «Первый мститель: Противостояние». Несмотря на ограниченное время в кадре, Холланд привлек к себе и своему герою пристальное внимание.

Кинопремия BAFTA-2017. Фото: TheHR

Уже в качестве звезды актер появился в фильмах «Удаленная местность» и «Затерянный город Z», а сейчас зрители наконец смогут оценить долгожданного «Человека-паука: Возвращение домой», первый шанс молодого актера показать себя в главной роли.

Фото: tomholland2013

Крис Хемсфорт:

«Том – самый талантливый парень в мире. Я видел множество актеров, которые только со временем приобретают стержень, помогающий им в профессии, а у Тома он уже есть!»

Фото: Getty