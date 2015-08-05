Дауни-младший стал самым богатым актером в мире

Новости США. Роберт Дауни-младший в третий раз стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. За последний год доход актера составил 80 миллионов долларов. Большую часть денег он заработал благодаря успеху кассового фильма «Мстители: Эра Альтрона».

10 уроков жизни от Роберта Дауни-младшего в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».