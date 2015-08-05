Дауни-младший стал самым богатым актером в мире

Новости США. Роберт Дауни-младший в третий раз стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. За последний год доход актера составил 80 миллионов долларов. Большую часть денег он заработал благодаря успеху кассового фильма «Мстители: Эра Альтрона».
10 уроков жизни от Роберта Дауни-младшего в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».
На второй строчке рейтинга расположился Джеки Чан (50 миллионов долларов). Тройку замыкает Вин Дизель с 47 млн долларов, которые ему принес «Форсаж-7».
Вин Дизель
Самые высокооплачиваемые в мире актеры по версии Forbes:
1. Роберт Дауни-младший – $ 80 млн
2. Джеки Чан – $ 50 млн
3. Вин Дизель – $ 47 млн
4. Брэдли Купер – $ 41,5 млн
5. Адам Сэндлер – $ 41 млн
6. Том Круз – $ 40 млн
7. Амитабх Баччан (Индия) – $ 33,5 млн
7. Салман Кхан (Индия) – $ 33,5 млн
9. Акшай Кумар (Индия) – $ 32,5 млн
10. Марк Уолберг – $ 32 млн
11. Дуэйн Джонсон – $ 31,5 млн
12. Джонни Депп – $ 30 млн
13. Леонардо Ди Каприо – $ 29 млн
При составлении рейтинга Forbes оценивал доходы, полученные актёрами в период с 1 июня 2014 года по 1 июня 2015 года.