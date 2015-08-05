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Дауни-младший стал самым богатым актером в мире

05 августа 2015 10:42
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Новости США. Роберт Дауни-младший в третий раз стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. За последний год доход актера составил 80 миллионов долларов. Большую часть денег он заработал благодаря успеху кассового фильма «Мстители: Эра Альтрона».

10 уроков жизни от Роберта Дауни-младшего в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Дауни-младший стал самым богатым актером в мире-1

На второй строчке рейтинга расположился Джеки Чан (50 миллионов долларов). Тройку замыкает Вин Дизель с 47 млн долларов, которые ему принес «Форсаж-7».


Вин Дизель

Самые высокооплачиваемые в мире актеры по версии Forbes:

1. Роберт Дауни-младший – $ 80 млн

2. Джеки Чан – $ 50 млн

3. Вин Дизель – $ 47 млн

4. Брэдли Купер – $ 41,5 млн

5. Адам Сэндлер – $ 41 млн

6. Том Круз – $ 40 млн

7. Амитабх Баччан (Индия) – $ 33,5 млн

7. Салман Кхан (Индия) – $ 33,5 млн

9. Акшай Кумар (Индия) – $ 32,5 млн

10. Марк Уолберг – $ 32 млн

11. Дуэйн Джонсон – $ 31,5 млн

12. Джонни Депп – $ 30 млн

13. Леонардо Ди Каприо – $ 29 млн

При составлении рейтинга Forbes оценивал доходы, полученные актёрами в период с 1 июня 2014 года по 1 июня 2015 года. 

# Фотофакт # Кино # Звезды # Роберт Дауни-младший

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