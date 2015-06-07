«Для меня он актер»: внебрачная дочь Джеки Чана не признает отца

Новости Китая. Внебрачная дочь легендарного актера Джеки Чана Этта У Чжолинь заявила, что не считает его настоящим отцом. Пятнадцатилетняя девушка уверяет, что не испытывает особых чувств к этому человеку.

Этта У Чжолинь, дочь Джеки Чана (в интервью Sunday Express):

Не могу сказать, что он мой отец. Я бы сказала: «Джеки Чан, актер». Он мой биологический отец, но его не было, и нет в моей жизни, и я не испытываю к нему никаких чувств.

Роман Джеки Чана с матерью девушки – победительницей конкурса красоты Гонконга – начался в 1998 году,

но довольно быстро завершился. После расставания с Элейн У Цили, Чан если и вспоминал отношения, то исключительно как о «большую ошибку в своей жизни». Этту актер официально так и не признал.

61-летний Джеки Чан давно женат: в 1982 году его супругой стала Линь Фэнцзяо. Напомним, у пары есть 32-летний сын, который недавно был осужден за хранение наркотиков и организацию наркопритона. Ранее Джеки Чан заявлял, что шокирован арестом сына и не намерен помогать ему уйти от наказания.