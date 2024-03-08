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Белстат составил статистический портрет белорусской женщины

08 марта 2024 10:45
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Горожанка, занимается спортом в свободное время, работает в сфере услуг – таков среднестатистический портрет белорусских женщин. К 8 Марта праздничный обзор опубликовал Белстат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат составил статистический портрет белорусской женщины-1

Почти 54 % населения страны (4 миллиона 950 тысяч) женщин было на начало 2023 года в Беларуси. На них держатся такие сферы, как здравоохранение и социальные услуги, образование, финансовая и страховая деятельность. В них женщин большинство. Исследования показали, что практически треть наших соотечественниц посвящает свободное время занятиям физкультурой и спортом. Хотя еще больше их отводит внимание интернету. Общаются в соцсетях 91,5 % белорусских женщин.

# Статистика # общество

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