Белстат составил статистический портрет белорусской женщины

Почти 54 % населения страны (4 миллиона 950 тысяч) женщин было на начало 2023 года в Беларуси. На них держатся такие сферы, как здравоохранение и социальные услуги, образование, финансовая и страховая деятельность. В них женщин большинство. Исследования показали, что практически треть наших соотечественниц посвящает свободное время занятиям физкультурой и спортом. Хотя еще больше их отводит внимание интернету. Общаются в соцсетях 91,5 % белорусских женщин.