Фанаты в шоке. Роберт Дауни-младший уходит из Marvel

Еще в 2017 году Роберт заявлял, что во «Мстителях» Железный человек появится в последний раз. Сейчас Дауни-младший подтвердил, что больше не будет сниматься в этой роли.

Напомним, в последних «Мстителях» Железный человек умер. Фанаты надеялись, что он еще вернется, они не были готовы к такой новости, поскольку многим зрителям сложно представить Marvel без любимого актера.

Однако теперь Роберт официально подтвердил, что не вернется в роли Железного человека. Актер сказал, что не хочет выглядеть глупо в образе супергероя (в этом году ему исполнилось 55), поэтому завершает историю Тони Старка.