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Фанаты в шоке. Роберт Дауни-младший уходит из Marvel

02 сентября 2020 14:25
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В роли Тони Старка сложно представить другого актера, но Роберт Дауни-младший решил закончить сотрудничество с Marvel, сообщает Ladbible.

Фанаты в шоке. Роберт Дауни-младший уходит из Marvel-1

Фото: kinopoisk.ru

Еще в 2017 году Роберт заявлял, что во «Мстителях» Железный человек появится в последний раз. Сейчас Дауни-младший подтвердил, что больше не будет сниматься в этой роли.

Напомним, в последних «Мстителях» Железный человек умер. Фанаты надеялись, что он еще вернется, они не были готовы к такой новости, поскольку многим зрителям сложно представить Marvel без любимого актера.

Однако теперь Роберт официально подтвердил, что не вернется в роли Железного человека. Актер сказал, что не хочет выглядеть глупо в образе супергероя (в этом году ему исполнилось 55), поэтому завершает историю Тони Старка.

Кстати, а вот его ученик Том Холланд, напротив, сделал все возможное, чтобы остаться в этой киновселенной. Актер даже расплакался ради роли Человека-паука – здесь подробнее.

 

# Звезды # калейдоскоп # Роберт Дауни-младший

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