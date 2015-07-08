«У каждой невесты есть такая фотография?»: Анфиса Чехова поделилась подробностями свадьбы

Новости России. Актриса и телеведущая Анфиса Чехова и ее избранник Гурам Баблиашвили сыграли свадьбу на Сейшельских островах.



Единственным гостем на церемонии стал Соломон, трехлетний сын пары. Анфиса и Гурам вступили в законный брак после шести лет отношений.







Анфиса пообещала Гураму родить еще как минимум двоих детей и научиться готовить хачапури по-аджарски.



О процессе подготовки к торжеству, девичнике и самом празднике Анфиса Чехова в подробностях делится со своими подписчиками в Instagram.





Анфиса Чехова (запись в Instagram):

Девичник проходил под кодовым названием «Хюрем пати» и был по мотивам сериала «Великолепный век». Когда я задумала эту идею, то сразу же остро встал вопрос во что нам всем одеться. Идти в костюмерную какого-нибудь театра, и копаться там в залежах пахнущего нафталином тряпья, мне ужасно не хотелось! К тому же я не собиралась имитировать сериал, мне нужна была лёгкая стилизация под него, но в современном варианте. Недолго думая, я нашла невероятного восточного дизайнера Сахеру Рахмани, она мусульманка и шьёт современные и стильные восточные платья, для Хюрем нашего времени. Отшили мне восточное очень нежное, цвета чайной розы, платье, визуально напоминающее платье Хюрем, только в менее кричащем цвете. А подружкам моим Сахера предоставила платья из своей коллекции.

Анфиса Чехова (запись в Instagram):

А вот и мои мужички шагают к алтарю. Солик, кстати, подозрительно хорошо вёл себя на церемонии, давая нам насладиться моментом. И только в трогательный момент произнесения клятв, он подбежал к нам в измазанной песком рубашке, и начал дергать меня за платье: «Мам, хочу еще воды и нагетсов».