Беларусь обновила исторический рекорд по пиковой нагрузке потребления электроэнергии в период морозов

Логичный вопрос, за счет чего энергосистема выдерживает повышенные нагрузки? Эксперты сходятся во мнении: это результат планомерной работы последних лет. Государственная поддержка отрасли, масштабная модернизация, создание резервов и четкое управлении пиковыми нагрузками – все это позволяет выдерживать экстремальные периоды.

Где бы вы ни жили, комфорт – это то что сопровождает нынешнюю зиму. Она решила проверить всех на прочность. Морозы такие, что энергосистема страны работает на полную мощь. И Беларусь обновила исторический рекорд по пиковой нагрузке потребления электроэнергии. Более 7 тысяч мегаватт – это абсолютный максимум. И, что принципиально важно, без сбоев, аварий и экстренных отключений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Ковалев, заместитель генерального директора по оперативной работе – главный диспетчер ГПО «Белэнерго»:

Абсолютный максимум электрических нагрузок составил 7325 мегаватт. Прирост 600 мегаватт по отношению к аналогичному показателю прошедшего года. По сути дела, что такое 600 мегаватт? Это электропотребление, которое абсолютно сопоставимо с потреблением одной из областей нашей страны. При этом объем суточного потребления превысил величину 153 миллиона киловатт-часов. Производственных же мощностей энергосистемы, как с точки зрения возможностей основных электростанций, так и с точки зрения возможностей наших котельных, достаточно для того, чтобы удовлетворить возросший спрос как на электрическую энергию, так и на тепловую энергию.

Что стало ключевым элементом устойчивости белорусской энергетики? За прошедшую пятилетку главным энергетическим событием стало введение АЭС. Атомная энергия снижает зависимость от традиционных углеводородов и укрепляет энергетическую безопасность страны в долгосрочной перспективе. И это часть более широкой стратегии: Беларусь планирует снижать зависимость от импорта энергоресурсов, в том числе газа, и к 2035 году диверсифицировать энергетический баланс, развивая собственные источники и повышая эффективность сети.

Для сравнения, в ряде европейских стран этой зимой ситуация выглядит куда менее комфортно. Рост цен на электроэнергию, разговоры об энергетическом кризисе и, как признают сами политики, нехватка устойчивых решений. Когда свет становится предметом роскоши, а платежки – поводом для дискуссий в парламенте, это, конечно, тоже опыт. Но вряд ли тот, о котором мечтают обычные граждане. В Беларуси же ставка сделана на другое – стабильность. Александр Лукашенко подчеркивает: никаких скачков тарифов не будет, а энергетическая безопасность – это основа социальной устойчивости.

Сегодняшний исторический рекорд можно сравнить с краш-тестом инфраструктуры, который система выдержала. Именно такая устойчивость означает: когда за окном мороз, а в стране свет и тепло – это не случайность, а результат ответственной государственной политики.