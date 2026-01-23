Евстафьев о переговорах по Украине: Москва с вежливостью вернула американцев от «духа к букве Анкориджа»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим масштабную проверку армии Беларуси и разберём ситуацию вокруг Всемирного экономического форума в Давосе. В гостях российский политолог, профессор Высшей школы экономики, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США Дмитрий Евстафьев.

Григорий Азаренок, СТВ:

На каком этапе сейчас переговоры (по Украине)?

Дмитрий Евстафьев, российский политолог, профессор Высшей школы экономики, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики:

Во-первых, идею американцев, что они, используя кураж, который у них возник после казуса Мадуро и после атак на так называемый теневой флот, смогут продавить позицию России по Украине, это все было демонтировано. Второй момент, который абсолютно следует из комментариев Юрия Ушакова, и здесь даже додумывать ничего не надо: американцев аккуратно, деликатно, с присущей российскому руководству вежливостью вернули от «духа Анкориджа» к «букве Анкориджа». Дух без буквы не существует. Давайте поговорим о буквах. Третий момент: утром деньги, вечером стулья. Утром – замораживание, размораживание российских активов, хотя бы частично, вечером – миллиард на восстановление Газы. И, кстати говоря, замечу, именно на восстановление Газы, потому что до приезда Кушнера и Уиткоффа была встреча с большой палестинской делегацией, которая очень многие вещи там обсуждала.

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