История немого искусства через современные реалии

Общение на языке мимики и жестов. Интерактив с помощью титров и, конечно же, виртуозная игра актёров. Всё это - немое кино. Его история началась с фееричного показа братьев Люмьер. Уникальный шокирующий фильм «Прибытие поезда» стал толчком к развитию киноискусства.

Наибольшего расцвета немое кино достигло в начале 20-го столетия. Однако, уже вскоре на смену ему пришли звуковые и цветные фильмы.

И вновь всего несколько лет назад о них заговорили. Реставрация старых кинолент уже получила огромную популярность в Европе. И всё чаще различные фестивали включают в свою программу показ немого кино.

Важную роль в создании чувствительности и атмосферности немого кино играет живая музыка. Традиционно она зазвучала в фильмах с 1895 года. Тогда на каждом показе в зале присутствовал пианист. Его называли «тапером». Музыкальному сопровождению сейчас уделяют огромную роль.