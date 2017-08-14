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Том Круз получил травму на съемках нового фильма «Миссия невыполнима»

14 августа 2017 09:36
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Новости США. Известный актер Том Круз получил травму, выполняя трюк на съёмочной площадке.

Инцидент произошел в Лондоне во время съемок нового – шестого по счету – фильма из серии «Миссия невыполнима». Известно, что Круз предпочитает прибегать к помощи каскадеров во время съемок крайне редко.

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Том Круз получил травму на съемках нового фильма «Миссия невыполнима»-1

Фото: Paramount Pictures

55-летний актер во время прыжка с одного здания на другое не рассчитал силу и ударился о стену второго дома. К счастью, Круза страховали тросы. Актер смог самостоятельно залезть на крышу, а после покинул съемочную площадку. На видео с места инцидента, видно, что актер хромал.

Том Круз получил травму на съемках нового фильма «Миссия невыполнима»-4

Фото: Paramount Pictures

Характер травм и их серьезность неизвестны.

Том Круз более двадцати лет является главным героем франшизы «Миссия невыполнима». Выход нового фильма серии намечен на июль 2018 года.

Том Круз получил травму на съемках нового фильма «Миссия невыполнима»-7

Фото: Murray Close/Getty Images

Летом нынешнего года на экраны вышел фильм «Мумия», который дал старт новой киновселенной монстров. Актер сыграл в фильме главную роль.

Эту картину назвали худшей в карьере Круза – здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Том Круз

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