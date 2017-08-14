Том Круз получил травму на съемках нового фильма «Миссия невыполнима»

Новости США. Известный актер Том Круз получил травму, выполняя трюк на съёмочной площадке. Инцидент произошел в Лондоне во время съемок нового – шестого по счету – фильма из серии «Миссия невыполнима». Известно, что Круз предпочитает прибегать к помощи каскадеров во время съемок крайне редко. Как невысокий паренек с дислексией стал звездой первой величины: творческий путь Круза

Фото: Paramount Pictures

55-летний актер во время прыжка с одного здания на другое не рассчитал силу и ударился о стену второго дома. К счастью, Круза страховали тросы. Актер смог самостоятельно залезть на крышу, а после покинул съемочную площадку. На видео с места инцидента, видно, что актер хромал.

Фото: Paramount Pictures

Характер травм и их серьезность неизвестны. Том Круз более двадцати лет является главным героем франшизы «Миссия невыполнима». Выход нового фильма серии намечен на июль 2018 года.

Фото: Murray Close/Getty Images