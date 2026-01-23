«Это один из самых непростых кругов». Смольский – о бронзе в спринте Кубка Содружества

Белорусы открыли счет медалям на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону, который в эти дни принимают «Раубичи». Антон Смольский завоевал бронзу в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Хорошее настроение, приятные эмоции, незабываемая атмосфера, так начинался первый день белорусского этапа Кубка Содружества по биатлону. Зрители прибывали в «Раубичи» целыми автобусами. Прямо с лыжней можно было попробовать свои силы в стрельбе, подкрепиться вкусным чаем, посмотреть аллею ледяных фигур и покататься на санях. Праздник большого биатлона привлек зрителей от мала до велика. Олимпийский чемпион Андрей Барбашинский всю жизнь в спорте, собственно, как и министр культуры Руслан Чернецкий, который в детстве попробовал себя в разных видах спорта, но первый разряд он выполнил по плаванию, а звание кандидата в мастера спорта получил в парусном спорте.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Я люблю биатлон, лыжи, с удовольствием этим занимаюсь. Не только стою, но и бегаю. Все без исключения просто обязаны заниматься физической культурой. Я не могу себе представить, как культура может существовать без спорта и спорт без культуры.

Андрей Барбашинский, директор РГУОР:

Для нас это праздник. Мы пришли поболеть за своих спортсменов, поддержать их. Погода чудесная. Посмотрите, какое количество людей. Значит, этот праздник нужен. В программе первого дня значился спринт. У наших девчат гонка прошла без цветов и оваций, а вот парни дали «стране угля». Антон Смольский ввязался в борьбу за золото, он продемонстрировал идеально точную стрельбу, но досадные 4 сотые отбросили сперва белоруса на второе место, а финиш Савелия Коновалова потеснил всех. В итоге бронза.