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В Минске сформированы 94 инвестиционные площадки

23 января 2026 20:31
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Развитие бизнес-индустрии и инфраструктуры города. В Минске сформированы 94 инвестиционные площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Варианты для предложения потенциальным инвесторам существуют на территории каждого района. Они есть в общей, деловой и в многофункциональной застройке, а также в промышленных зонах, которые необходимы для развития Минска в качестве индустриального центра. Такие площадки подлежат трансформации под создание новых значимых объектов.

В Минске сформированы 94 инвестиционные площадки-2

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Проводится планомерная и целенаправленная работа по выявлению неэффективно используемых территорий, зданий и сооружений на территории города Минска с целью вовлечения их в хозяйственный оборот и наведения должного порядка. Наиболее яркими такими примерами могут служить завод «Строймаш». Территория неэффективно используется, и мы ее будем предлагать под застройку. Бывший фурнитурный завод. Также эта территория рассматривается для формирования инвестиционных участков под общественные объекты.

В Минске сформированы 94 инвестиционные площадки-4

Все предложения по освоению площадок и модернизации их под новые объекты размещены на сайте Мингорисполкома. Заявки уже поступают. В основном предложения связаны с созданием новых производств, коммунальных комплексов, ФОКов и административных объектов. 

# Виктор Гутько

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