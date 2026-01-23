Развитие бизнес-индустрии и инфраструктуры города. В Минске сформированы 94 инвестиционные площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Варианты для предложения потенциальным инвесторам существуют на территории каждого района. Они есть в общей, деловой и в многофункциональной застройке, а также в промышленных зонах, которые необходимы для развития Минска в качестве индустриального центра. Такие площадки подлежат трансформации под создание новых значимых объектов.

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Проводится планомерная и целенаправленная работа по выявлению неэффективно используемых территорий, зданий и сооружений на территории города Минска с целью вовлечения их в хозяйственный оборот и наведения должного порядка. Наиболее яркими такими примерами могут служить завод «Строймаш». Территория неэффективно используется, и мы ее будем предлагать под застройку. Бывший фурнитурный завод. Также эта территория рассматривается для формирования инвестиционных участков под общественные объекты.