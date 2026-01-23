НАН Беларуси и Минобразования подписали договор о сотрудничестве

Устойчивость государства в современных условиях все чаще измеряется способностью создавать собственные знания и технологии. От медицины и продовольственной безопасности до микроэлектроники и «умного» сельского хозяйства… Именно научные решения во многом определяют, насколько уверенно государство чувствует себя в быстро меняющемся мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь строится не только на заводах и полях, но и в лабораториях, университетских аудиториях и исследовательских центрах. Здесь рождаются технологии, которые снижают зависимость от импорта, формируют экспортный потенциал и в конечном счете обеспечивают экономическую стабильность. 23 января в преддверии Дня белорусской науки речь об этом шла на торжественном заседании с участием научного сообщества страны. Особый акцент на преемственности и работе с молодежью. Каждый профессор не только исследователь, но и наставник, который готовит смену завтрашнего дня. Об интеллекте нации как о стратегическом ресурсе – материал Полины Королевы.

Белорусская наука, ее достижения и проблемы в последние месяцы становились центральными темами в медийном пространстве довольно часто. Неоднократно диалог с представителями сообщества шел и у Президента. Что объяснимо: в современных условиях именно наука должна быть локомотивом развития. Цепочка простая: есть технологии – нет зависимости от импорта; есть экспорт инновационной продукции – экономика в порядке; бюджет без дефицита – нет проблем с рабочими местами и заработной платой. Сегодня наука – снова главная тема, и повод праздничный: в преддверии Дня белорусской науки состоялось торжественное заседание. Благодарности и грамоты были вручены тем ученым, кто не только внедряет исследования в практику, но и готовит преемников. На сцене немало преподавателей. Примечательно, что одна из задач на нынешнее пятилетие – обеспечить остепененность профессорско-преподавательского состава на уровне не менее чем 45 %. Работать со студентами должны те, кто могут дать знания завтрашнего дня.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня вузовская наука решает задачи, которые поставил нам Президент, – научное сопровождение инновационного развития регионов. В декабре утверждены региональные научно-технические программы. В каждой области 6 региональных научно-технических программ утверждены, где головными организациями определены ведущие инженерно-технические вузы регионов. В настоящее время идет наполнение заданиями, чтобы наши региональные вузы стали мощным драйвером регионального развития и реализовывали постулат: сильные регионы – сильная страна. В рамках торжественного собрания была подписана дорожная карта о сотрудничестве Академии наук и Министерства образования. В ней зафиксированы детали: интеграция не только на уровне университетов – определены связи конкретных лабораторий НАН с учебными кафедрами и факультетами. Впрочем, более тесные связи должны быть налажены не только с вузами, но и отраслевыми предприятиями. Что зафиксировано в программе социально-экономического развития страны до 2030 года.