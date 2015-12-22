Джонни Депп возглавил рейтинг самых переоцененных актеров
Новости США. 52-летний голливудский актер возглавил рейтинг самых переоцененных актеров Голливуда по версии журнала Forbes.
В злополучный список попадают звезды, которые получили внушительные гонорары, но фильмы с их участием так и не собрали значительную кассу.
По оценке издания, за последние картины с участием Джонни Деппа киностудии получали всего по $1,2 на каждый доллар, потраченный на самого актера.
Фильмы из серии «Пираты Карибского моря», в которых Депп исполнил главную роль, в совокупности собрали $3,7 млрд, став одной из самых успешных франшиз. Однако «Мордекай» собрал всего $47 млн при бюджете в $60 млн, а «Превосходство» едва окупило потраченные на производство $100 млн.
Парадокс, но с низкой «результативностью» в прокате
Джонни Депп занимает 12 место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Forbes.
Его годовой доход был оценен изданием в $30 млн.
Напомним, в 2012 году Джонни был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер, чей доход за 2011 год составил $75 миллионов.
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На втором месте в рейтинге оказался Дензел Вашингтон. Он вернул студиям по $6,5 с каждого потраченного на него доллара.
На третьем месте разместился Уилл Феррелл, принесший по $6,8 на заплаченный ему доллар.
Уилл Феррелл
В список самых переоцененных также вошли:
Лиам Нисон (отдача от вложений – $7,2),
Уилл Смит ($8,6),
Кристиан Бэйл ($9,2),
Ченнинг Татум ($10,8),
Брэд Питт ($12),
Бен Аффлек ($12,3),
Том Круз ($13,6).
Кстати, накануне Forbes опубликовал рейтинг самых прибыльных звезд Голливуда.
Лидером рейтинга стал Крис Эванс, принесший киностудиям по $181,8 на каждый потраченный на него доллар. В тройку лидеров также вошли Мила Кунис (возврат – $87,3) и Скарлетт Йоханссон ($84,9).
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