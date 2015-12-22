Джонни Депп возглавил рейтинг самых переоцененных актеров

В злополучный список попадают звезды, которые получили внушительные гонорары, но фильмы с их участием так и не собрали значительную кассу.

По оценке издания, за последние картины с участием Джонни Деппа киностудии получали всего по $1,2 на каждый доллар, потраченный на самого актера.

Фильмы из серии «Пираты Карибского моря», в которых Депп исполнил главную роль, в совокупности собрали $3,7 млрд, став одной из самых успешных франшиз. Однако «Мордекай» собрал всего $47 млн при бюджете в $60 млн, а «Превосходство» едва окупило потраченные на производство $100 млн.

Парадокс, но с низкой «результативностью» в прокате

Джонни Депп занимает 12 место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Forbes.

Его годовой доход был оценен изданием в $30 млн.