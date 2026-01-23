В Минске на светофорах появятся таблички с QR-кодами – рассказываем, для чего они нужны

На светофорах в столице появятся таблички с QR-кодами. Благодаря им рассказать о проблеме или неисправностях станет проще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новая опция будет доступна уже весной. С ее помощью жители и гости столицы смогут оперативно сообщать о сбоях в работе светофоров и других технических средств организации дорожного движения. Достаточно будет отсканировать QR-код с помощью смартфона. Сейчас же о неисправностях можно сообщать в дежурную службу по номеру 155. Появление QR-кодов упростит этот процесс. Поддерживать такое ноу-хау будут более 900 светофоров.