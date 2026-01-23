В Абу-Даби завершился первый раунд трёхсторонних переговоров делегаций России, Украины и США

Внимание всего мира приковано к Абу-Даби. Здесь уже завершились первые с начала украинского конфликта трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они шли в закрытом формате и продлились более 5 часов. Переговорщики назвали беседу продуктивной и намерены сообщить о ее итогах в столице. Но на этом контакт дипломатов не заканчивается. Стороны условились провести еще одну встречу 24 января.
По данным СМИ, делегации обсуждали параметры завершения специальной военной операции. Ключевым вопросом, как заявляют в Кремле, остаются территории. Москва опирается на договоренности, достигнутые Путиным и Трампом в августе 2025 года на Аляске. Речь идет о российском контроле над всем Донбассом и замораживании нынешней линии фронта в других областях. В обмен, по информации источников, Киеву могут предложить западные инвестиции в размере 800 миллиардов долларов и гарантии безопасности от США и ЕС.
Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую – секретарь Совбеза Рустем Умеров. Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, неофициальный советник Трампа Джаред Кушнер и специалист по инвестициям Джош Грюнбаум. Напомним, 22 января делегация США встречалась с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.