В Абу-Даби завершился первый раунд трёхсторонних переговоров делегаций России, Украины и США

Внимание всего мира приковано к Абу-Даби. Здесь уже завершились первые с начала украинского конфликта трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они шли в закрытом формате и продлились более 5 часов. Переговорщики назвали беседу продуктивной и намерены сообщить о ее итогах в столице. Но на этом контакт дипломатов не заканчивается. Стороны условились провести еще одну встречу 24 января.