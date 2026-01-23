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Потери госбюджета Германии от бюрократии достигают 146 млрд евро ежегодно

23 января 2026 19:47
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Бюрократическая машина Германии выжимает из бизнеса последние соки, тормозя экономику всей Европы. Согласно исследованиям, общие потери госбюджета ФРГ от удушающей красной ленты достигают 146 миллиардов евро ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потери госбюджета Германии от бюрократии достигают 146 млрд евро ежегодно-2

Только на оформление бесконечных отчетов для чиновников компании Германии тратят более 60 миллиардов евро. И каждый цент – это прямой вычет из средств, которые могли бы пойти на инвестиции в инновации и создание новых рабочих мест. В 2025 году кипа обязательной отчетности в стране превысила 12 тысяч документов. Правящая коалиция год назад клялась сократить это бремя. Но слова так и остались на бумаге. В начале января канцлер Фридрих Мерц был вынужден признать, что бюрократии в стране по-прежнему слишком много.

# Германия

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