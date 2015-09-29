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Дочь погибшего в аварии актера Пола Уокера подает в суд на Porsche

29 сентября 2015 12:03
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Новости США. 17-летняя Мидоу Рэйн считает, что ее отец мог выжить после аварии, если бы в автомобиле Porsche Carrera GT, в котором он находился, не было недоработок. Дочь Уокера уверена, что дефекты автомобиля стали причиной смерти ее отца.

Согласно поданному девушкой иску, машина 

не была оснащена рядом устройств, которые установлены на других авто этой марки. Речь идет в том числе о системе стабилизации, креплении дверей и бензопроводе. 

Джефф Милам, адвокат:
Суть в том, что Porsche Carrera GT – опасная машина. Она не должна находиться на улице.

Напомним, Porsche Carrera GT, автомобиль, в котором ехал актер и его приятель, двигался со скоростью 130–150 км/ч.

Максимально разрешенная скорость на участке дороги, где произошла авария, 72 км/ч. Роджер Родас – приятель Уокера – не справился с управлением. Суперкар врезался  в фонарный столб и загорелся.

И водитель, и пассажир скончались на месте. Трагедия произошла в ноябре 2013 года

# общество # Фотофакт # Авария в США # Пол Уокер

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