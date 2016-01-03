16 самых ожидаемых фильмов 2016 года

Уходящий 2015 год был богатым на громкие премьеры – чего стоят только «50 оттенков серого» и седьмой эпизод «Звездных войн», побивший мировой рекорд кассовых сборов за первую неделю проката. 2016-й обещает быть не менее жарким! 5 фильмов, которые номинированы на «Золотой глобус» «Стив Джобс»

Премьера: 1 января 2016 года Вторая экранизация биографии Стива Джобса, созданная оскароносным Дэнни Бойлом. Актерский состав впечатляет: Майкл Фассбендер в роли Стива Джобса, Кейт Уинслет в роли Джоанны Хоффман, Сет Роген в роли Стива Возняка и Джефф Дэниелс в роли Джона Скалли. За главные роли в фильме Майкл Фассбендер и Кейт Уинслет уже получили номинации на «Золотой глобус». В фильме рассказывается драматическая история основателя компании Apple, одного из самых выдающихся предпринимателей планеты Стива Джобса. «Выживший»

Премьера: 7 января 2016 года «Выживший» – эпическая драма Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Именно она возглавляет рейтинг самых ожидаемых фильмов следующего года. По сюжету фильма «Выживший», охотник и первопроходец Хью Гласс получает серьезное ранение во время похода на новые неосвоенные земли американского Дикого Запада, и его напарник Джон Фицжеральд оставляет его погибать в одиночестве, убив его сына. Однако Гласс не умирает – очнувшись, он бросает вызов первобытной природе и враждебным племенам индейцев, чтобы вернуться на родину и отомстить Фицжеральду. Сценарий основан на реальных событиях. «Омерзительная восьмерка»

Премьера: 14 января 2015 года Новый киношедевр Квентина Тарантино, в котором снимаются Курт Рассел, Сэмюэль Л. Джексон, Майкл Мэдсен, Тим Рот, Дженнифер Джейсон Ли и Ченнинг Татум. Действие разворачивается в Америке спустя несколько лет после гражданской войны. По сюжету, охотник за головами в сопровождении бывшей заключенной направляется в небольшой пустынный город и встречает по пути отставного майора и других путников. Вместе они попадают в снежную бурю и укрываются от нее в галантерейной лавке, где встречают компанию самых разных людей: генерала, палача, ковбоя и других не менее подозрительных персонажей… «Джой»

Премьера: 21 января 2016 года Комедийная драма Дэвида О. Рассела, в которой режиссер фильма «Мой парень – псих» снова снял своих любимых киноактеров Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купера. Картина рассказывает новую историю об американской мечте. В центре сюжета мать-одиночка из Лонг-Айленда Джой Мангано, которая изобрела чудо-швабру и стала одним из самых успешных предпринимателей страны… Сюжет основанн на реальных событиях. «Девушка из Дании»

Премьера: 28 января 2016 года Фильм режиссёра Тома Хупера, главную роль в котором сыграл Эдди Редмэйн. Действие происходит в 1920-х годах в Копенгагене. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность и он начинает жить под именем Лили Эльбе. Впоследствии Эльбе становится первым человеком, прошедшим хирургическую коррекцию пола. И еще 5 зарубежных картин: «Лазурный берег»

Премьера: 11 февраля 2016 года В главных ролях ленты снялись Анджелина Джоли и Брэд Питт. Голливудская актриса при этом выступила также в качестве режиссера, сценариста и продюсера «Лазурного берега». В картине описываются события, произошедшие в 1970-х годах во Франции. Джоли играет Ванессу, бывшую танцовщицу, а Питт – ее супруга Роланда, американского писателя. Во время совместного путешествия по стране супруги начинают отдаляться друг от друга. Однако знакомство с молодоженами в одном из городов заставляет пару по-новому взглянуть на свои отношения. «Люди Икс: Апокалипсис»

Премьера: 19 мая 2016 года Это девятый по счету фильм франшизы «Люди Икс». В новой картине Брайана Сингера снова появится оскароносная Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Джеймс МакЭвой, Эван Питерс, Оливия Манн, Роуз Бирн, а также новая звезда сериала Оскар Айзек, который исполнил роль главного антагониста Апокалипсиса. События «Дней Минувшего Будущего» оказали колоссальное влияние на мир, где мутанты и люди борются за свое место под Солнцем. В это нелегкое время Людям Икс предстоит столкнуться со своим самым опасным противником – древним мутантом Апокалипсисом, существом, схватка с которым может стать последней не только для мутантов, но и в принципе для всего человечества. В поисках способа победы над неуязвимым и бессмертным монстром Людям Икс предстоит узнать больше о происхождении своего вида. Но Апокалипсис неимоверно силен, и вероятность победы все уменьшается, ведь он твердо убежден, что только сильнейшие имеют право на выживание… «День независимости 2: Возрождение»

Премьера: 23 июня 2016 года Через двадцать лет после выхода знаменитого фильма «День независимости», который принес своим создателям «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, история о вторжении на землю инопланетных захватчиков возвращается на экраны. По сюжету, через 20 лет после событий первого фильма земляне при помощи инопланетных технологий создали новую специальную программу по защите планеты. Эту программу возглавляет Дэвид Левинсон, роль которого снова играет актер первой части Джефф Голдблюм. Тем временем сын Стиви Хиллера, Дилан Дуброу-Хиллер, продолжает дело отца и служит пилотом истребителя вместе с дочерью президента Патрисией. Неожиданно пришельцы совершают новое масштабное нападение, и у людей остается всего одна возможность спасти планету – для этого им предстоит объединиться, забыв о границах государств и различиях в менталитете. «Отряд самоубийц»

Премьера: 4 августа 2016 года Актерский состав боевика от режиссера Дэвида Эйра впечатляет: Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето, Бен Аффлек, Джай Кортни, Кара Делевинь, Юэль Киннаман, Виола Дэвис и другие. Их персонажи – команда суперзлодеев, которой правительство дает шанс на искупление вины и отправляет их на миссию, которая, скорее всего, приведет их… к смерти. «Инферно»

Премьера: 12 октября 2016 года «Инферно» – третья экранизация романа Дэна Брауна, в которой Том Хэнкс появляется в роли профессора Роберта Лэнгдона. События разворачиваются во Флоренции. По сюжету, Лэнгдон приходит в сознание в одной из городских больниц. События последних дней он не помнит. Вскоре в госпитале появляется киллер, который собирается убить профессора, но скрыться от преследователя герою помогает доктор Сиена Брукс. В укрытии Роберт обнаруживает, что в кармане его пиджака находится загадочный предмет – биологический цилиндр. Лэнгдон приходит к выводу: чтобы спастись, ему предстоит разгадать тайну цилиндра и вместе с Сиеной Брукс остановить вдохновленного итальянским поэтом Данте безумца, который собирается заразить весь мир чумой. 4 российских фильма: «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»

Премьера: 18 февраля 2016 года В мире их называли «Асфальтоукладчик», «Королева брусьев» и «Русская торпеда». Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов – реальные истории трех легендарных российских спортсменов, на общем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед! У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения. Три яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут о том, что осталось за кадром спортивной хроники и каким был путь к высшему спортивному достижению – Олимпийский чемпион. Они стали легендами мирового спорта и дали возможность всей стране сказать «Мы победили!». «Экипаж»

Премьера: 14 апреля 2016 года Новый российский фильм-катастроф с Данилой Козловским в главной роли. Это история талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах.



Гущин начинает свою летную жизнь сначала. Его наставник – командир воздушного судна – суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега – второй пилот, неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг – огонь и пепел и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней. «Время первых»

Премьера: 27 октября 2016 года Лента, главные роли в которой исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский, рассказывает о советском космонавте Алексее Леонове – первом человеке, вышедшем в открытый космос. Сюжет фильма построен вокруг полета космического корабля «Восход-2», обстоятельства которого долгое время оставались засекреченными. В официальной хронике говорилось об успешном выходе Леонова в открытый космос и благополучном возвращении экипажа корабля на Землю, однако на самом деле все прошло далеко не так гладко… «Викинг»

Премьера: 22 декабря 2016 года Историческая сага «Викинг» от Константина Эрнста и Анатолия Максимова («Адмирал», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Ирония судьбы. Продолжение») еще не вышла, в его создатели уже пообещали, что картина задаст фору легендарным «Играм престолов». Это один из самых масштабных кинопроектов в истории российского кинематографа. Подготовка к съемкам картины проходила в течение семи лет – столько времени понадобилось для воссоздания антуража Древней Руси. Главную роль исполнил Данила Козловский (князь Владимир Святославович). Играют также Светлана Ходченкова, Александра Бортич, Игорь Петренко, Кирилл Плетнев, Андрей Смоляков и другие. По сюжету фильма, князю Владимиру Святославовичу по закону нужно отомстить за смерть брата Олега, погибшего от руки старшего брата Ярополка в результате несчастного случая на охоте. Однако тот отказывается от мести и скрывается на берегу Ледяного моря. Теперь за отказ убивать ему предстоит заплатить всем, что у него было, ведь для мира нужно больше мечей, чем для войны. Фэнтези «Фантастические звери и места их обитания» (приквел к «Гарри Поттеру»)

Премьера: 17 ноября 2016 года Выхода приключенческого фэнтези «Фантастические звери и места их обитания» с особым трепетом ждут поклонники «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Действие картины происходит в том же вымышленном мире, но на 70 лет раньше событий «Философского камня». Главный герой «Фантастических зверей» магический зоолог Ньют Скамандер, роль которого исполняет обладатель премии "Оскар" Эдди Редмэйн, работает в нью-йоркском секретном обществе волшебников и волшебниц, где его ждут невероятные приключения, которые в итоге помогут ему написать свой альманах о магических животных – именно эту книгу много лет спустя прочитает Гарри Поттер. Мульфильм: «В поисках Дори»