Роберта Дауни-младшего помиловали за преступления 19-летней давности

Новости США. Роберт Дауни-младший, около 20 лет назад осужденный за хранение наркотиков, официально помилован.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил помилование для 91 человек, которые вышли из тюрьмы более 10 лет тому назад и доказали, что они коренным образом изменили свою жизнь.

Согласно законам штата, преступники, осужденные по некоторым статьям, лишаются права участвовать в выборах даже после отбывания наказания. После личного помилования Брауна у Роберта Дауни-младшего, появилась возможность голосовать.



В июне 1996 года актер был арестован в Лос-Анджелесе после того, как стражи порядка обнаружили героин, кокаин и револьвер в его автомобиле. Ему дали три года условно, однако в 1999 году Роберт Дауни-младший получил реальный срок. И произошло это потому, что мужчина обещал регулярно отмечаться в полиции и клялся навсегда отказаться от наркотиков, но слова не сдержал.

«Трудно вылезти из своей бочки. Края скользкие, а люди только и рады видеть, как Вы проваливаетесь обратно», – Роберт Дауни-младший в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Дауни-младший провел в тюрьме один год и три месяца, а его дело было закрыто в 2002 году.

Заявление Джерри Брауна:

После освобождения из тюрьмы Роберт Дауни-младший живет честной жизнью и ведет себя как законопослушный гражданин. Он полностью заплатил свой долг обществу и заработал помилование.

Напомним, минувшим летом Роберт Дауни-младший в третий раз стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. За последний год доход актера составил 80 миллионов долларов. Большую часть денег он заработал благодаря успеху кассового фильма «Мстители: Эра Альтрона».