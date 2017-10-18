Писательница Джоан Роулинг стала самой богатой европейской знаменитостью

Новости Великобритании. Писательница Джоан Роулинг стала самой высокоплачиваемой знаменитостью Европы по версии журнала Forbes. В 2017 году создательница серии книг о Гарри Поттере заработала 95 миллионов долларов, что позволило ей занять первое место в рейтинге. Такая сумма стала возможной благодаря выходу пьесы о юном волшебнике «Гарри Поттер и проклятое дитя» и фильму «Фантастические твари и где они обитают», который стал спин-оффом знаменитой истории. Роулинг номер один: опубликован список самых богатых писательниц за 2016 год

На втором месте богатейших европейцев оказался футболист Криштиану Роналду, который недавно стал отцом во второй раз. Спортсмен за год заработал 93 миллиона долларов. На третьем месте в топе группа Coldplay, чей доход составил 88 миллионов долларов.

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На четвертом месте разместилась британская певица Адель, которая заработала 69 миллионов долларов, а на пятом – теннисист Рождер Федерер и его 64 миллиона долларов.

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