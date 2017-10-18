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Писательница Джоан Роулинг стала самой богатой европейской знаменитостью

18 октября 2017 10:14
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Новости Великобритании. Писательница Джоан Роулинг стала самой высокоплачиваемой знаменитостью Европы по версии журнала Forbes.

В 2017 году создательница серии книг о Гарри Поттере заработала 95 миллионов долларов, что позволило ей занять первое место в рейтинге. Такая сумма стала возможной благодаря выходу пьесы о юном волшебнике «Гарри Поттер и проклятое дитя» и фильму «Фантастические твари и где они обитают», который стал спин-оффом знаменитой истории.

Роулинг номер один: опубликован список самых богатых писательниц за 2016 год

Писательница Джоан Роулинг стала самой богатой европейской знаменитостью-1

На втором месте богатейших европейцев оказался футболист Криштиану Роналду, который недавно стал отцом во второй раз. Спортсмен за год заработал 93 миллиона долларов. На третьем месте в топе группа Coldplay, чей доход составил 88 миллионов долларов.

Писательница Джоан Роулинг стала самой богатой европейской знаменитостью-4

Фото: cristiano

На четвертом месте разместилась британская певица Адель, которая заработала 69 миллионов долларов, а на пятом – теннисист Рождер Федерер и его 64 миллиона долларов.

Писательница Джоан Роулинг стала самой богатой европейской знаменитостью-7

Фото: Gettyimages

В топ-20 богатейших знаменитостей Европы также были включены Элтон Джон, Гордон Рамзи, Пол Маккартни, Новак Джокович, Златан Ибрагимович, Конор Макгрегор и другие.

Доход в списке журнала указывался без вычета налогов и комиссионных за управление средствами.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Новак Джокович # Криштиану Роналду # Элтон Джон # Джоан Роулинг # Роджер Федерер # Адель

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