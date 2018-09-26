Анджелина Джоли стала блондинкой для новой роли

Новости США. Появились первые кадры со съемок нового фэнтези фильма, где одну из главных ролей сыграет Анджелина Джоли. На снимках актриса с непривычным цветом волос – она стала блондинкой.

Стоит отметить, что новый образ очень идет 43-летней Анджелине Джоли – на ней была надета зеленая юбка, белая блузка, передник. Волосы актрисы были собраны в пышный пучок.