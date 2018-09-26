Анджелина Джоли стала блондинкой для новой роли
Новости США. Появились первые кадры со съемок нового фэнтези фильма, где одну из главных ролей сыграет Анджелина Джоли. На снимках актриса с непривычным цветом волос – она стала блондинкой.
Стоит отметить, что новый образ очень идет 43-летней Анджелине Джоли – на ней была надета зеленая юбка, белая блузка, передник. Волосы актрисы были собраны в пышный пучок.
Скорее всего, это был парик.
43-летнюю актрису запечатлели на съемочной площадке фильма Come Away, который пока не получил русскоязычного названия.
В фильме будут объединены две сказки и Джоли досталась роль мамы Питера Пэна и Алисы из Страны чудес. Режиссером работы стала Бренда Чапман, которая является создателем мультфильма «Храбрая сердцем» и сценаристом «Красавицы и чудовища» и «Короля льва».
Оксана Федорова опубликовала фото в образе блондинки (читайте далее).