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Медведев: России не оставляют выбора, кроме конфликта с НАТО

26 сентября 2023 14:13
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что у Российской Федерации все меньше остается других вариантов, кроме непосредственного противостояния с НАТО. Об этом пишет ТАСС.

В числе факторов, повышающих возможность столкновения, Дмитрий Медведев назвал поставки американских танков Abrams и обещание поставить Украине ракеты большей дальности типа ATACMS, а также связь канадского руководства с нацистами. Медведев подчеркнул, что Россия готова к этому конфликту, но он будет стоить человечеству очень дорого.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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