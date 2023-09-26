Медведев: России не оставляют выбора, кроме конфликта с НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что у Российской Федерации все меньше остается других вариантов, кроме непосредственного противостояния с НАТО. Об этом пишет ТАСС.

В числе факторов, повышающих возможность столкновения, Дмитрий Медведев назвал поставки американских танков Abrams и обещание поставить Украине ракеты большей дальности типа ATACMS, а также связь канадского руководства с нацистами. Медведев подчеркнул, что Россия готова к этому конфликту, но он будет стоить человечеству очень дорого.