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Отдыхает любая «Игра престолов»: Козловский в роли князя Владимира, белоруска Бортич в роли Рогнеды в фильме «Викинг»

19 ноября 2015 17:13
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Новости России. Историческая сага «Викинг» от Константина Эрнста и Анатолия Максимова («Адмирал», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Ирония судьбы. Продолжение») выйдет на экраны в конце 2016, его создатели уже пообещали, что картина задаст фору легендарным «Играм престолов».

В основе фильма лежат события, описанные в «Повести временных лет».

Отдыхает любая «Игра престолов»: Козловский в роли князя Владимира, белоруска Бортич в роли Рогнеды в фильме «Викинг»-1


 Источник фото: instagram.com/danilakozlovsky/ 

Кстати, объем построенных декораций стал самым большим в истории российского кино, а общая стоимость проекта составила более миллиарда рублей.

Главные роли в фильме исполняют Данила Козловский, Максим Суханов, Игорь Петренко, Светлана Ходченкова, Александра Бортич. 

Отдыхает любая «Игра престолов»: Козловский в роли князя Владимира, белоруска Бортич в роли Рогнеды в фильме «Викинг»-4

Константин Эрнст:
Это погружение в мир, о котором, надо честно сказать, мы ничего или почти ничего не знаем. В школе это проходят в шестом классе, когда ты еще не озабочен своими корнями, позже как-то не находится времени узнать подробнее, фильмов на эту тему практически нет. Попытаться пережить этот важный период отечественной истории с его шекспировскими страстями, эпическими героями и драматическими событиями – тут отдыхает любая «Игра престолов». А когда сценарист у вас сам Нестор-летописец, остается пригласить лучших актеров и включить камеру. Страстное зрелище мы гарантируем!

Отдыхает любая «Игра престолов»: Козловский в роли князя Владимира, белоруска Бортич в роли Рогнеды в фильме «Викинг»-7



Роль князя Владимира исполнил Данила Козловский, а его жену, княжну Рогнеду, сыграла актриса белорусского происхождения Александра Бортич


Александра Бортич в фильме «Викинг»

# Фотофакт # Кино # Звезды # Данила Козловский # Александра Бортич

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