Отдыхает любая «Игра престолов»: Козловский в роли князя Владимира, белоруска Бортич в роли Рогнеды в фильме «Викинг»

Константин Эрнст:

Это погружение в мир, о котором, надо честно сказать, мы ничего или почти ничего не знаем. В школе это проходят в шестом классе, когда ты еще не озабочен своими корнями, позже как-то не находится времени узнать подробнее, фильмов на эту тему практически нет. Попытаться пережить этот важный период отечественной истории с его шекспировскими страстями, эпическими героями и драматическими событиями – тут отдыхает любая «Игра престолов». А когда сценарист у вас сам Нестор-летописец, остается пригласить лучших актеров и включить камеру. Страстное зрелище мы гарантируем!