«Дело могло дойти до обморожения»: Ди Каприо признался, что спал голым в трупах животных

Новости США. Актер Леонардо Ди Каприо рассказал, насколько тяжело ему далась роль в фильме «Выживший».

В интервью порталу Yahoo Movies Ди Каприо

признался, что ему пришлось спать голым в трупах животных для сцены в картине.

Леонардо Ди Каприо:

Я могу назвать 30 или 40 сцен, которые были для меня самыми тяжелыми в карьере. Это касается и погружения в ледяную воду, и того, что мне приходилось спать в трупах животных, и рациона моего героя. К тому же мне постоянно было очень холодно. Дело могло дойти до обморожения.

Премьера фильма «Выживший» в российском прокате состоится 7 января.

«Я уже использовал несколько жизней»: Леонардо ди Каприо об экстремальных случаях в своей биографии (продолжение здесь).

«Выживший» – эпическая драма Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Именно она возглавляет рейтинг самых ожидаемых фильмов следующего года.

По сюжету фильма «Выживший», охотник и первопроходец Хью Гласс получает серьезное ранение во время похода на новые неосвоенные земли американского Дикого Запада, и его напарник Джон Фицжеральд оставляет его погибать в одиночестве, убив его сына.

История Хью Гласса, который получает тяжелейшие травмы в схватке с медведем, по мнению продюсеров, заставит по-новому взглянуть на голливудского актера.