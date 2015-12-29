«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом 2015 года

Новости США. Четвертый год подряд фэнтези-сериал «Игра престолов» возглавляет список «самых незаконно скачиваемых» ТВ-шоу в сети. «Ходячие мертвецы» и «Теория большого взрыва» замкнули первую тройку, набрав 6,6 и 4,4 миллиона скачиваний соответственно, сообщает BBC.
Согласно порталу Torrentfreak (прим. популярный блог, посвященный интернет-пиратству),
последняя серия 5 сезона сериала «Игра престолов» была загружена из Интернета 14,4 млн раз.
Больше половины незаконных загрузок пришлось на первую неделю проката в США.
В начале 2015 года рекордное количество пользователей (более 258 тысяч) одновременно обменивались «Игрой престолов» на торрент-трекерах. Чаще всего использовался протокол BitTorrent.
Количество пользователей, нелегально скачивающих «Игру престолов», практически в 2 раза превышает его 8-миллионную постоянную телеаудиторию в США.
К слову, первые четыре серии 5-го сезона появились в сети еще до выхода в эфир в апреле после того, как один из пиратов выложил в Сеть содержимое DVD-диска, предназначенного для критиков.
В 2015 году «Игра престолов» была номинирована на 24 премии «Эмми» и на «Золотой глобус» за лучший драматический телесериал.
Дата выхода 6-го сезона назначена на апрель 2016.
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