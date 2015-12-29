Прямой эфир

«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом 2015 года

29 декабря 2015 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Четвертый год подряд фэнтези-сериал «Игра престолов» возглавляет список «самых незаконно скачиваемых» ТВ-шоу в сети. «Ходячие мертвецы» и «Теория большого взрыва» замкнули первую тройку, набрав 6,6 и 4,4 миллиона скачиваний соответственно, сообщает BBC.

Согласно порталу Torrentfreak (прим. популярный блог, посвященный интернет-пиратству),

последняя серия 5 сезона сериала «Игра престолов» была загружена из Интернета 14,4 млн раз. 

Больше половины незаконных загрузок пришлось на первую неделю проката в США.

«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом 2015 года -1

В начале 2015 года рекордное количество пользователей (более 258 тысяч) одновременно обменивались «Игрой престолов» на торрент-трекерах. Чаще всего использовался протокол BitTorrent.

Количество пользователей, нелегально скачивающих «Игру престолов», практически в 2 раза превышает его 8-миллионную постоянную телеаудиторию в США.

К слову, первые четыре серии 5-го сезона появились в сети еще до выхода в эфир в апреле после того, как один из пиратов выложил в Сеть содержимое DVD-диска, предназначенного для критиков.

«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом 2015 года -4

В 2015 году «Игра престолов» была номинирована на 24 премии «Эмми» и на «Золотой глобус» за лучший драматический телесериал.

Дата выхода 6-го сезона назначена на апрель 2016.

16 самых ожидаемых фильмов 2016 года здесь!

# Кинопремии # Кино

Другие новости рубрики

Все новости
«Дело могло дойти до обморожения»: Ди Каприо признался, что спал голым в трупах животных
28 декабря 2015 12:54

«Дело могло дойти до обморожения»: Ди Каприо признался, что спал голым в трупах животных

Роберта Дауни-младшего помиловали за преступления 19-летней давности
25 декабря 2015 14:16

Роберта Дауни-младшего помиловали за преступления 19-летней давности

Джонни Депп возглавил рейтинг самых переоцененных актеров
22 декабря 2015 18:58

Джонни Депп возглавил рейтинг самых переоцененных актеров