«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом 2015 года

Больше половины незаконных загрузок пришлось на первую неделю проката в США.

последняя серия 5 сезона сериала «Игра престолов» была загружена из Интернета 14,4 млн раз.

Новости США. Четвертый год подряд фэнтези-сериал «Игра престолов» возглавляет список «самых незаконно скачиваемых» ТВ-шоу в сети. «Ходячие мертвецы» и «Теория большого взрыва» замкнули первую тройку, набрав 6,6 и 4,4 миллиона скачиваний соответственно, сообщает BBC .

В начале 2015 года рекордное количество пользователей (более 258 тысяч) одновременно обменивались «Игрой престолов» на торрент-трекерах. Чаще всего использовался протокол BitTorrent.

Количество пользователей, нелегально скачивающих «Игру престолов», практически в 2 раза превышает его 8-миллионную постоянную телеаудиторию в США.

К слову, первые четыре серии 5-го сезона появились в сети еще до выхода в эфир в апреле после того, как один из пиратов выложил в Сеть содержимое DVD-диска, предназначенного для критиков.