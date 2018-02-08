Фотофакт: Брэд Питт стал виновником тройного ДТП

Новости США. В понедельник Брэд Питт спровоцировал тройное ДТП. Ни автомобили, ни водители не получили серьёзных повреждений.
Новости США. В понедельник Брэд Питт спровоцировал тройное ДТП. Ни автомобили, ни водители не получили серьёзных повреждений.
Фото: Coleman-Rayner
Как сообщает Daily Mail, актер на своей темно-серой Tesla врезался в находившийся впереди Nissan Altima, который затем столкнулся со следующим автомобилем Kia Soul.
Фото: Coleman-Rayner
54-летний обладатель «Оскара» вежливо разрешил ситуацию. Он обменялся информацией с двумя другими водителями и зафиксировал повреждения на камеру телефона.
Фото: Coleman-Rayner
Брэд Питт с улыбкой пожал руки мужчинам, после чего все участники ДТП отправились дальше по своим делам.
Фото: Coleman-Rayner
Осенью 2014 года в ДТП попал знаменитый английский футболист.
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