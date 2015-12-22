«Я уже использовал несколько жизней»: Леонардо ди Каприо об экстремальных случаях в своей биографии

Новости США. Картина «Выживший», за которую Леонардо ди Каприо прочат долгожданный «Оскар», выйдет в прокат 25 декабря. История колониста Хью Гласса, который получает тяжелейшие травмы в схватке с медведем, по мнению продюсеров, заставит по-новому взглянуть на голливудского актера.



Леонардо ди Каприо в фильме «Выживший»

В интервью журналу Wired Леонардо ди Каприо рассказал о нескольких реальных случаях, когда он был на волоске от смерти. Нападение белой акулы, отказ двигателя самолета, нераскрывшийся парашют – самые экстремальные ситуации, которые пришлось пережить кумиру миллионов. «Если у меня, как у кошки девять жизней, то несколько я уже использовал», – с юмором отмечает Леонардо. Один из случаев произошел почти десять лет назад в Южной Африке. Ди Каприо занимался дайвингом. Во время погружения клетку с актером атаковала большая белая акула: в тот момент она охотилась на тунца, но, увидев человека, набросилась на него.



Леонардо ди Каприо:

Половина ее огромного тела находилась в клетке, и она клацала зубами прямо рядом со мной. Я погрузился на дно клетки и постарался лежать ровно, это меня и спасло: зубы большой белой акулы размером в пять или шесть метров находились от меня на расстоянии вытянутой руки. Ребята, которые были там, рассказали, что они ни разу не видели ничего подобного за 30 лет работы.



Леонардо ди Каприо в фильме «Выживший»

Во время перелета в Россию осенью 2010 года у самолета, в котором находился Ди Каприо, отказал двигатель. Воздушное судно совершило аварийную посадку, но актер признается: перед глазами пролетела вся жизнь. Леонардо ди Каприо:

Я находился в бизнес-классе, и двигатель взорвался прямо у меня на глазах. Я сидел на своем месте, смотрел в окно на крыло самолета, и вдруг целое оказалось в огненном шаре. В этот момент я был единственным, кто видел, как гигантская турбина взорвалась подобно комете. Это было настоящим сумасшествием. Пилоты выключили оба двигателя, так что мы просто сидели в абсолютной тишине, и ни один из пассажиров не издал ни звука. Это был сюрреалистический опыт. Вскоре они снова включили двигатели, и мы совершили аварийную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди.



Леонардо ди Каприо в фильме «Выживший»

Третий случай, который Ди Каприо называет опытом балансирования на «грани жизни и смерти», произошел во время прыжка с парашютом, у которого запутались стропы. Леонардо ди Каприо:

Я прыгал в тандеме. Когда мы раскрыли основной парашют, стропы оказались запутаны. Тогда инструктор, с которым я прыгал, перерезал их. Мы просто падали около 5 или 10 секунд. В тот момент я даже не помнил о существовании запасного парашюта – думал, мы умрем. Но тут инструктор вытащил запасной парашют, и он тоже оказался спутанным. Пока мои друзья были на полумилю выше меня, я стремительно падал. В итоге, инструктор успел распутать парашют прямо в воздухе, но сразу после этого сказал: «Боюсь, теперь вы сломаете себе ноги, потому что мы летим слишком быстро». К счастью, как видите, все обошлось.



Леонардо ди Каприо в фильме «Выживший»