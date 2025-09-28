Почему пилоты – лучшие люди в мире? Большой разговор с начальником Минского аэроклуба ДОСААФ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска «Рецепт настоящего белоруса» – Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ! Как выбрал профессию и почему летчики – лучшие люди в мире? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Откуда у вас такая безумная любовь к небу?

Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Первоначально все-таки источником явилась вот эта фуражка, о которой вы говорили, авиационная. Брат служил в авиационном полку и приехал в отпуск, говорит: «Коля, вот я два года служил (а он три года служил в то время, видел, и общался все время с летным составом, он возил командира полка на УАЗике), ты знаешь, лучше людей, чем летчики, я считаю, нет в мире». Я начал это дело изучать, читать, смотреть фильмы, подборки делать разные. И, в принципе, вот эта цель, о которой мы часто говорим, что молодежи нужна цель в жизни, выбрав ее, следовать этому пути, невзирая на трудности, я все-таки сформировал ее как цель для себя – стать летчиком. Именно военным летчиком я решил стать. И в 10 классе при прохождении комиссии в Дрогичине хирург сказал, что нет, молодой человек, летчиком ты не станешь, потому что у тебя не хватает двух сантиметров роста. Брат поехал, взял поросенка, притащил к этому хирургу. Говорит: «Давай, приписывай два сантиметра». Он говорит: нет, я приписывать не буду. Есть приказы министра обороны, 160 сантиметров и все. Нижняя граница. Я говорю: «Леша, наверное, надо было два поросенка. Может, тогда подписал бы». Но, к сожалению, так и не получилось. В итоге военком порекомендовал поступить в техническое авиационное училище в Калининград, подрасти за это время и потом попробовать решить свою судьбу таким образом.

«Закончил подпольно минский аэроклуб» Николай Мочанский:

Потом я еще одно училище закончил. Подпольно военное. Потом подпольно минский наш клуб закончил. Четыре года ходил в лесу на Боровой, переодевался в гражданку, потому что военным запрещено было заниматься летному делу в аэроклубах. Были случаи угона самолетов за границу техническим составом, а я относился к техническому составу. Поэтому это дело было прекращено. Но тем не менее я отучился, отходил, налетал 150 часов или 200. Написал рапорт на меня командующему. Конечно, переворот в штабе был. То есть работа тогда в штабе ВВС 26-й воздушной армии, он: как так? Попалось очень хорошее руководство воздушной армии, которое спокойно к этому отнеслось. Естественно, проверили мои мотивы, я все рассказал, все показал. Какой путь прошел до назначения на должность? Николай Мочанский:

Но в итоге, чтобы назначить на летную должность, в Москве сказали, у него нет летного образования. Тогда командующий говорит, я написал рапорт в Сызранское летное училище, сдать экстерном. До этого у меня было уже техническое училище, высшее образование было. И он решает, пожалуйста, иди. А начальник училища говорит: мы здесь таких людей не принимаем. И, конечно же, опять разговоры. Потому что уже у меня звание было капитан, высшее образование. А экстерном сдают, у кого нет вообще военного образования, чтобы стать лейтенантом, младшим лейтенантом. Но в конце концов довели до него мою судьбу, он согласился. Но и потом еще опять не получается назначение. Почему? Потому что в Москве решили меня забрать в штаб военно-воздушных сил СССР в Москву. Я отказываюсь. Я сказал, только на летную работу. Больше ничего. Тогда генерал-полковник – Батехин такой был – вызвал лично меня. Вот тебе должность здесь полковничья, квартира, что ты еще хочешь в этой жизни? Здесь у меня подполковничья была, там полковничья в Москве. То есть, что ты еще хочешь? Я говорю: летать. Тогда, говорит, пиши рапорт на должность старшего лейтенанта в Забайкалье. Я написал. Потом все-таки проходит время – нет, мы тебя не назначим, у тебя нет высшего военного образования, хотя же среднее получил летное. Это капризы уже были Москвы. Я тогда поступаю в академию, в военно-политическую академию имени Ленина на факультет военно-воздушных сил, где было 35 моряков, плавсостав, и 25 летного состава. Я поступаю. Только после этого я понимаю, что меня назначат в обязательном порядке на летную работу. Приходит начальник факультета, говорит, Мочанский, тебя командируют в Торжок на четыре дня, будут проверять тебе технику пилотирования, как ты летаешь. Я говорю, для чего это? Штаб ВВС запросил так. Меня командируют, я приезжаю, там полковник, инспектор ВВС СССР. Познакомились с ним. День подготовки. Пошли летать. Отлетали, он говорит: ну что, оценка 5. Никаких проблем нет, не вижу. Сейчас докладываю главкому. Главком говорит: назначайте его, раз летает шикарно. А уже и главком про меня, все про меня знали. Когда он начал докладывать генерал-полковнику Батехину, он с ним разговаривал 10 минут. Тот был за то, чтобы меня завалить на летной работе, при сдаче этого экзамена по летной подготовке инспектору. А вот тот принял как надо. Но все-таки, он говорит, что главком дал команду о назначении. И вот только после этого уже согласился Батехин, чтобы меня назначили на летную работу.

О мемориале в Минском аэроклубе в честь выпускников, Героев СССР и России Александр Осенко:

Хочу огромное сказать спасибо за то, что вы сделали в своем аэроклубе. Есть там одна уникальная вещь. Там есть мемориал людям, которые погибли во время Великой Отечественной войны, выпускников аэроклуба. Николай Мочанский:

Рядом яблоневый сад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а самое главное, заметьте, и в память о выпускниках Минского аэроклуба всех поколений. 19 героев Советского Союза, из них два Российской Федерации, но Петров получил за Великую Отечественную войну. Четыре выпускника нашего аэроклуба совершили воздушные тараны во время Великой Отечественной войны. Один из них Бутелин Леонид под Ивано-Франковском 22 июня ровно в 5:15 уже совершил таран. То есть один он Ju-88 сбил, дальше кончились патроны, боеприпасы, он таранит. «Для успеха не надо быть умнее всех, надо на один шаг быть быстрее большинства» Александр Осенко:

Какие у вас есть секреты руководства?

Николай Мочанский:

У меня есть еще личные секреты, три из них я могу назвать. Первый – это во всем виноват я. Я ни на кого не спихиваю вину. Второе правило – я везде хожу сам, все смотрю сам, трогаю, принимаю решения, как это выполнить. Третье – для успеха не надо быть умнее всех, надо на один шаг быть быстрее большинства. Какие основные принципы при работе с курсантами? Александр Осенко:

Какие основные у вас принципы при работе с курсантами?

Николай Мочанский:

Теоретическую подготовку они проходят в Академии. У нас они проходят наземную подготовку, тренажную подготовку, летную подготовку. Я вижу курсанта очень быстро и легко понимаю, в каком он состоянии находится. В любом случае, курсант волнуется. Это первое, что я понимаю. В любом случае, какой бы там курсант ни сидел. Моя задача, пока мы идем к самолету или к вертолету, с ним поговорить, пообщаться. Кто приходит в аэроклуб, я запрещаю курить курсантам. Если я увижу, отстраняю от полета.