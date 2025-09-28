От брестских арбузов до мороженого из Донбасса! По всему Минску разворачиваются сельхозярмарки

От брестских арбузов до мороженого из Донбасса. Все это можно приобрести на сельхозярмарках, которые в выходные разворачиваются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От брестских арбузов до мороженого из Донбасса. Все это можно приобрести на сельхозярмарках, которые в выходные разворачиваются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, у Комаровского рынка производители из Луганской Народной Республики предлагают кондитерские изделия, бакалею, мясные деликатесы. Помимо гастрономических изысков гости из Донбасса привезли в белорусскую столицу и свою национальную культуру.
Роман Олексин, министр культуры Луганской Народной Республики:
Наши предприятия здесь представлены, чтобы ознакомить жителей страны с нашим производством. Это и сладкие производства, это и мясные, это и колбасы. Уверен, что мы выстроим взаимодействие и также приглашаем коллективы Беларуси, ведущих учреждений к нам в Луганскую Народную Республику.
У Чижовка-Арены покупателей ждут до 16:00. Около полутысячи торговых точек предлагают сельскохозяйственную продукцию, а также непродовольственные товары. Что касается цен, картофель – от 90 копеек за килограмм, яблоки – от 2 рублей за кило. Производители – из всех регионов Беларуси.
Иван Тихий, фермер:
Приехали мы из Брестской области, Ганцевичский район. В ярмарках участвуем с 2019 года регулярно. Привезли в этом году, как раз за счет холодного лето поспел арбуз к сентябрю, как раз к ярмаркам. Те выходные привозили, эти выходные привезем и следующие будем везти. Люди распробовали, уже приходят повторно.
Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и сельского хозяйства ГО «Столичная торговля и услуги» Мингорисполкома:
Даже непродовольственная группа товаров здесь присутствует. Можно приобрести изделие ремесленников из дерева.
Пик торговли на сельскохозяйственных ярмарках придется на октябрь, когда будет полностью собран урожай. Самая масштабная городская ярмарка пройдет 18 и 19 октября и 1-2 ноября у Дворца спорта. Всего же в Минске определено около 100 локаций, где купить сельхозпродукцию можно ежедневно.