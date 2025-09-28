От брестских арбузов до мороженого из Донбасса! По всему Минску разворачиваются сельхозярмарки

От брестских арбузов до мороженого из Донбасса. Все это можно приобрести на сельхозярмарках, которые в выходные разворачиваются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, у Комаровского рынка производители из Луганской Народной Республики предлагают кондитерские изделия, бакалею, мясные деликатесы. Помимо гастрономических изысков гости из Донбасса привезли в белорусскую столицу и свою национальную культуру.

Роман Олексин, министр культуры Луганской Народной Республики:

Наши предприятия здесь представлены, чтобы ознакомить жителей страны с нашим производством. Это и сладкие производства, это и мясные, это и колбасы. Уверен, что мы выстроим взаимодействие и также приглашаем коллективы Беларуси, ведущих учреждений к нам в Луганскую Народную Республику.

У Чижовка-Арены покупателей ждут до 16:00. Около полутысячи торговых точек предлагают сельскохозяйственную продукцию, а также непродовольственные товары. Что касается цен, картофель – от 90 копеек за килограмм, яблоки – от 2 рублей за кило. Производители – из всех регионов Беларуси.

Иван Тихий, фермер:

Приехали мы из Брестской области, Ганцевичский район. В ярмарках участвуем с 2019 года регулярно. Привезли в этом году, как раз за счет холодного лето поспел арбуз к сентябрю, как раз к ярмаркам. Те выходные привозили, эти выходные привезем и следующие будем везти. Люди распробовали, уже приходят повторно.