Главная мировая звезда фигурного катания. Станет ли Евгения Медведева олимпийской чемпионкой?

23 февраля станет известно имя олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании. Одной из главных претенденток на победу считают российскую фигуристку Евгению Медведеву. За несколько лет спортсменка установила мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях. На Играх-2018 фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе, улучшив свой же результат. Олимпийский дебют Евгении Медведевой (смотрите здесь).

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Медведевой – 18 лет. Она родилась в Москве и начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года. В фигурное катание девочку привела мама, которая занималась этим видом спорта. Медведева первая в истории фигурного катания выиграла взрослый чемпионат мира через год после победы на юниорском. С 2007 года Медведева занимается с Этери Тутберидзе. Тренер девушки отмечает, что спортсменка показывает результаты из-за своей трудоспособности. Этери Тутберидзе:

Женя работает. Сколько она работает, чтобы свой уровень удерживать? Пока я не вижу ни одного человека, чтобы столько работал. Главной конкуренткой Медведевой на предстоящих олимпийских соревнованиях среди одиночниц является 15-летняя россиянка Алина Загитова, которая также тренируется у Тутберидзе. Юная фигуристка отмечала, что они общаются между собой, но сравнение друг с другом оказывает на них давление. 15-летняя олимпийская надежда России. Кто такая фигуристка Алина Загитова

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Букмекеры и любители фигурного катания в один голос говорят, что дуэль между спортсменками станет одним из самых интересных событий ОИ. Мы собрали цитаты Евгении Медведевой о жизни и спорте. О ритуалах перед соревнованиями. Медведева рассказывала, что перед стартом в гостинице надевает наушники и начинает слушать музыку, подпевать и танцевать. От номера, где она проживает, до выхода на лед спортсменка все время в наушниках. «Это меня успокаивает и помогает настроиться». Фигуристка сказала, что ее вдохновляет, когда несколько тысяч человек смотрят на ее катание на стартах. По словам Медведевой, она не чувствует себя зажатой.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

О целях. «Моя самая главная цель – выдавать чистые прокаты не для оценок, а для моего внутреннего состояния, потому что хочется заканчивать программы и понимать, что, да, соревнования завершились, и ты сделал максимум того, что можешь, что умеешь. Хочется видеть счастливые лица своих фанатов, счастливые лица родителей и тренеров, потому что они знают, что ты выложился по полной. Кататься без ошибок дорогого стоит. Это совсем другие эмоции, не такие, как после неидеального проката».

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

О мыслях во время исполнения номера. «Я никогда не думаю на отстраненные темы во время проката, потому что я никогда не пробовала. Может, конечно, будет лучше, но не буду экспериментировать. Я иду своей дорогой и очень сильно концентрируюсь на льду». О приметах. «Я верю в приметы, в амулеты. В нашем виде спорта во все, что хочешь, поверишь».

Фото: instagram.com/jmedvedevaj