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Главная мировая звезда фигурного катания. Станет ли Евгения Медведева олимпийской чемпионкой?

19 февраля 2018 15:47
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23 февраля станет известно имя олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании. Одной из главных претенденток на победу считают российскую фигуристку Евгению Медведеву.  

За несколько лет спортсменка установила мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях.  

На Играх-2018 фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе, улучшив свой же результат.  

Олимпийский дебют Евгении Медведевой (смотрите здесь).  

Главная мировая звезда фигурного катания. Станет ли Евгения Медведева олимпийской чемпионкой?-1

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

Медведевой – 18 лет. Она родилась в Москве и начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года. В фигурное катание девочку привела мама, которая занималась этим видом спорта. Медведева первая в истории фигурного катания выиграла взрослый чемпионат мира через год после победы на юниорском.  

С 2007 года Медведева занимается с Этери Тутберидзе.  

Тренер девушки отмечает, что спортсменка показывает результаты из-за своей трудоспособности.  

Этери Тутберидзе:  
Женя работает. Сколько она работает, чтобы свой уровень удерживать? Пока я не вижу ни одного человека, чтобы столько работал.  

Главной конкуренткой Медведевой на предстоящих олимпийских соревнованиях среди одиночниц является 15-летняя россиянка Алина Загитова, которая также тренируется у Тутберидзе. Юная фигуристка отмечала, что они общаются между собой, но сравнение друг с другом оказывает на них давление.  

15-летняя олимпийская надежда России. Кто такая фигуристка Алина Загитова  

Главная мировая звезда фигурного катания. Станет ли Евгения Медведева олимпийской чемпионкой?-4

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

Букмекеры и любители фигурного катания в один голос говорят, что дуэль между спортсменками станет одним из самых интересных событий ОИ.  

Мы собрали цитаты Евгении Медведевой о жизни и спорте.  

О ритуалах перед соревнованиями. Медведева рассказывала, что перед стартом в гостинице надевает наушники и начинает слушать музыку, подпевать и танцевать. От номера, где она проживает, до выхода на лед спортсменка все время в наушниках. «Это меня успокаивает и помогает настроиться».  

Фигуристка сказала, что ее вдохновляет, когда несколько тысяч человек смотрят на ее катание на стартах. По словам Медведевой, она не чувствует себя зажатой.  

Главная мировая звезда фигурного катания. Станет ли Евгения Медведева олимпийской чемпионкой?-7

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

О целях. «Моя самая главная цель – выдавать чистые прокаты не для оценок, а для моего внутреннего состояния, потому что хочется заканчивать программы и понимать, что, да, соревнования завершились, и ты сделал максимум того, что можешь, что умеешь. Хочется видеть счастливые лица своих фанатов, счастливые лица родителей и тренеров, потому что они знают, что ты выложился по полной. Кататься без ошибок дорогого стоит. Это совсем другие эмоции, не такие, как после неидеального проката».  

Главная мировая звезда фигурного катания. Станет ли Евгения Медведева олимпийской чемпионкой?-10

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

О мыслях во время исполнения номера. «Я никогда не думаю на отстраненные темы во время проката, потому что я никогда не пробовала. Может, конечно, будет лучше, но не буду экспериментировать. Я иду своей дорогой и очень сильно концентрируюсь на льду». 

О приметах. «Я верю в приметы, в амулеты. В нашем виде спорта во все, что хочешь, поверишь».   

Главная мировая звезда фигурного катания. Станет ли Евгения Медведева олимпийской чемпионкой?-13

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

О фигурном катании. Спортсменка рассказывала, что не умеет кататься ни на велосипеде, ни на роликах, ни на лыжах или сноуборде. Зато с самого юного возраста стоит на коньках и занимается фигурным катанием. «Я честно понимаю, что это моя стихия».  

Текст подготовлен по материалам teamrussia.pro и fsrussia.ru.  

# Фотофакт # Евгения Медведева # Зимняя Олимпиада – 2018

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