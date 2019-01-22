Одна из самых толстых кошек Британии ищет новый дом в пятый раз из-за сварливого характера

Новости Великобритании. Кошку Митси, вес которой вдвое превышал норму, в четвертый раз вернули в приют.

Как весной минувшего года сообщало издание Metro, бездомная Митси обитала на улицах английского города Плимут. Местная благотворительная организация по спасению животных считала, что ее подкармливали студенты. Однако их щедрость не оказала на нее лучшего влияния – кошка потолстела до 8 килограммов. Лиза Дарси, помощник управляющего Фонда защиты животных сказала: «Митси огромная. Мы подозреваем, что людям было жаль бездомную кошку и они кормили ее. Она почти вдвое больше положенного веса».

Женщина добавила: «Мы думаем, что ее прежними хозяевами были студенты, которые уже уехали. Даже если у людей есть подозрения, что кошка бездомная, мы призываем их связаться с нами, так как у нас есть список, по которому мы можем проверить, кошка бездомная или нет. В противном случае на кошку можно надеть бумажный ошейник, ну или нужно, чтобы кошка была с микрочипом, чтобы можно было отследить ее».