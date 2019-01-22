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Одна из самых толстых кошек Британии ищет новый дом в пятый раз из-за сварливого характера

22 января 2019 15:45
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Новости Великобритании. Кошку Митси, вес которой вдвое превышал норму, в четвертый раз вернули в приют.

Как весной минувшего года сообщало издание Metro, бездомная Митси обитала на улицах английского города Плимут. Местная благотворительная организация по спасению животных считала, что ее подкармливали студенты. Однако их щедрость не оказала на нее лучшего влияния – кошка потолстела до 8 килограммов. Лиза Дарси, помощник управляющего Фонда защиты животных сказала: «Митси огромная. Мы подозреваем, что людям было жаль бездомную кошку и они кормили ее. Она почти вдвое больше положенного веса».

Женщина добавила: «Мы думаем, что ее прежними хозяевами были студенты, которые уже уехали. Даже если у людей есть подозрения, что кошка бездомная, мы призываем их связаться с нами, так как у нас есть список, по которому мы можем проверить, кошка бездомная или нет. В противном случае на кошку можно надеть бумажный ошейник, ну или нужно, чтобы кошка была с микрочипом, чтобы можно было отследить ее».

Одна из самых толстых кошек Британии ищет новый дом в пятый раз из-за сварливого характера-1

В тот раз кошке нашли новый дом. Однако в январе 2019 появилась информация, что Митси была возвращена в приют в четвертый раз за год.

По информации Daily Mail,  Лиза Дарси отметила, что «разочарована тем, что ей пока не удалось найти свой дом, но персонал здесь ее очень любит». Кошка уже сбросила три килограмма.  

Сотрудница приюта отметила, что питомцу «будут продолжать помогать с диетой. Она все еще довольно крупная, но мы на полпути к безопасному весу». 

Одна из самых толстых кошек Британии ищет новый дом в пятый раз из-за сварливого характера-4

Возможно, кошку вернули из-за ее непростого характера. «Она немного сварливая девушка, но с потерей веса и большей подвижностью, все может измениться». 

В сети снова появилось объявление, в котором надеются, что Митси найдет свой дом уже навсегда.   

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# Домашние животные # калейдоскоп # Лиза Дарси

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