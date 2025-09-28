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Поставки предприятий Минпрома в страны дальней дуги в 2025-м увеличились на 50%

28 сентября 2025 07:51
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День машиностроителя – профессиональный праздник для каждого пятого белоруса, всего в отрасли занято почти 200 тысяч человек. И 70 % из них – мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки предприятий Минпрома в страны дальней дуги в 2025-м увеличились на 50%-2

Предприятия машиностроения демонстрируют достойные результаты. Экспортные поставки в страны дальней дуги в 2025 году увеличились на половину по сравнению с прошлым. В приоритете – реализация импортозамещающих и интеграционных проектов. Таких сейчас в стране 25. Они охватывают все подотрасли машиностроения. А благодаря нацеленной инвестиционной политике, в этом году вложено на 30 % больше средств в активную часть оборудования, чем в предыдущем. При этом внутренний рынок обеспечивается качественной, в том числе, инновационной продукцией.

Поставки предприятий Минпрома в страны дальней дуги в 2025-м увеличились на 50%-4

Олег Чичин, директор по промышленно-технической политике и развитию открытого акционерного общества «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»:
Предприятия холдинга начали реализацию новых проектов. Всего 11 предприятий реализуют 9 инвестиционных проектов. Из них один включен государственной программой на инновационное развитие. Два относятся к перспективным и импортозамещающим проектам. В рамках реализации проектов создаются новые продукты. Продукты, которые востребованы в первую очередь, конечно, нашими потребителями.

Поставки предприятий Минпрома в страны дальней дуги в 2025-м увеличились на 50%-6

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Я считаю, что к своему профессиональному празднику мы подходим с достойными результатами. Предприятия все работают, выполняют поставленные задачи, работают рентабельно. Поэтому более 200 человек будут отмечены различными наградами Министерством промышленности, Советом министров. Самое главное, что наш промышленный комплекс не просто работает, а развивается. Есть новые проекты, есть новый модельный ряд практически у всех.

А уже 29 сентября лучшие образцы промышленности, в том числе, машиностроения представят на международном форуме в Минске. В столице откроется выставка «ИННОПРОМ». Свои разработки презентуют предприятия Беларуси и России, а также Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

# Олег Чичин # Андрей Конюшко # Министерство промышленности Республики Беларусь # Государственная политика в сфере промышленности

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