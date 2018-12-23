На Чемпионате России весь пьедестал заняли «монстрики» Тутберидзе. Загитова и Медведева в тройку не попали

Новости России. Чемпионат России выиграли «монстрики» Тутберидзе, оставив знаменитых старших коллег Загитову и Медведеву позади. Иногда сложно поверить, насколько важную роль в жизни спортсмена играет тренер, но если взглянуть на результат Чемпионата, то вопросы отпадают. 1, 2, 3, 5 места заняли ученицы Этери Тутберидзе. На 7 месте её бывшая ученица.

Фото: twitter.com/goldenskate

Весной 2018 года Патрик Чан завершил свою спортивную карьеру. По словам фигуриста, одна из причин в том, что он больше не может конкурировать с прыжками молодёжи. Глядя на учениц Тутберидзе, которые прыгают четверные лутцы, Патрика можно понять. Золото с отрывом в 0,07 баллов завоевала Анна Щербакова. 14-летняя фигуристка чисто исполнила четверной лутц, с остальными элементами тоже проблем не возникло. После своего проката спортсменка заняла лидирующую позицию, на которой и осталась до конца соревнования. Итог – 229,78.

Фото: Getty Images

Серебряную награду взяла Александра Трусова. Насколько известно, с прыжковым арсеналом Александры соперничать могут совсем немногие фигуристы. В свои 14 лет девочка уже демонстрирует четверные лутц, тулуп и сальхов. На состязании Трусова чисто выполнила четверной лутц, но после второго упала, поэтому и не смогла занять первое место. Итог – 229,71.

Фото: Getty Images

Бронза досталась Алёне Косторной, отрыв составил около трёх баллов. В арсенале 15-летней фигуристки нет четверных прыжков, как у Трусовой и Щербаковой, зато она может делать тройной аксель, который не получается у Анны и Александры. Также её стиль катания судьи называют «взрослым». Девочка чисто откатала свою программу, но не смогла обойти более техничных конкуренток. Впрочем, тут стыдиться нечего, поскольку её соперницами являются лучшие из лучших. Итог – 226,54.

Фото: Getty Images

Стоит упомянуть, что взявшие второе и третье места Трусова и Косторная находились на тех же позициях в промежуточных результатах. А победительница Анна Щербакова смогла взобраться с пятого места на первое. Промежуточное первое место было за Алиной Загитовой, которая не смогла войти в тройку лучших. Для Загитовой выступление в произвольной программе оказалось провальным. В короткой программе олимпийская чемпионка прекрасно показала себя, но в этот раз после чистого двойного акселя последовали падения с тройного лутца и повторного акселя. Впрочем, у фигуристки такое бывает и в этом нет ничего страшного. В итоге 12 место в произвольной программе и итоговое пятое место. Впрочем, поскольку «монстрики» Тутберидзе на чемпионаты Европы и мира из-за возраста не попадают, вероятно, представлять Россию будет Алина. Итог – 212,03. После короткой программы Загитова – 1, Медведева – 14. Продолжит ли Евгения сезон?

Фото: Getty Images

Что касается Евгении Медведевой, то она поднялась с 14 промежуточного места на итоговое 7. В отличие от короткой программы, в произвольной вице-олимпийская чемпионка серьёзных ошибок не делала, хотя без падения не обошлось. Итог – 205,90. Сложно сказать, продолжится ли для Евгении сезон. На ЧЕ в Минске почти наверняка поедут Константинова и Загитова, на ещё одно место претендуют Туктамышева, Самодурова и Медведева.

Фото: Getty Images