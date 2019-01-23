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«Это очень трудно»: Кейт Миддлтон о воспитании детей

23 января 2019 07:24
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Новости Великобритании. Во время визита в благотворительную организацию Family Action Кейт Миддлтон рассказала, что воспитывать детей сложно, и всем матерям не хватает поддержки.  

Как сообщает Daily Mail, у герцогини Кембриджской есть помощница по уходу за детьми Мария Борралло, однако даже мать наследников британского престола иногда чувствует себя одиноко.  

«Это очень трудно»: Кейт Миддлтон о воспитании детей-1

Фото: instagram.com/kensingtonroyal  

«Это очень трудно. В первые дни вы получаете огромную поддержку, но длится она всего год. Все испытывают одинаковую борьбу», – добавила Кейт.  

Миддлтон приезжала в благотворительную организацию не только для того, чтобы пообщаться о трудностях материнства. Супруга принца Уильяма запустит линию поддержки FamilyLine. Родители и опекуны со всей Британии смогут писать и звонить туда для получения моральной поддержки.  

«Это очень трудно»: Кейт Миддлтон о воспитании детей-4

Фото: instagram.com/kensingtonroyal  

Герцогиня Кембриджская также поучаствовала в тренинге. Кейт выслушивала и пыталась поддержать женщину, которая играла грустную мать с шестинедельным ребёнком на руках.  

В благотворительной организации отметили, что внимание Миддлтон к данному вопросу поможет другим людям откровеннее рассказывать о сложностях в семье.  

«Это очень трудно»: Кейт Миддлтон о воспитании детей-7

Фото: instagram.com/kensingtonroyal  

О приятных хлопотах с детьми герцог и герцогиня Кембриджские сообщали в католическое Рождество. 

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# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон

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