«Это очень трудно»: Кейт Миддлтон о воспитании детей

Новости Великобритании. Во время визита в благотворительную организацию Family Action Кейт Миддлтон рассказала, что воспитывать детей сложно, и всем матерям не хватает поддержки. Как сообщает Daily Mail, у герцогини Кембриджской есть помощница по уходу за детьми Мария Борралло, однако даже мать наследников британского престола иногда чувствует себя одиноко.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

«Это очень трудно. В первые дни вы получаете огромную поддержку, но длится она всего год. Все испытывают одинаковую борьбу», – добавила Кейт. Миддлтон приезжала в благотворительную организацию не только для того, чтобы пообщаться о трудностях материнства. Супруга принца Уильяма запустит линию поддержки FamilyLine. Родители и опекуны со всей Британии смогут писать и звонить туда для получения моральной поддержки.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская также поучаствовала в тренинге. Кейт выслушивала и пыталась поддержать женщину, которая играла грустную мать с шестинедельным ребёнком на руках. В благотворительной организации отметили, что внимание Миддлтон к данному вопросу поможет другим людям откровеннее рассказывать о сложностях в семье.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal