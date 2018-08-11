Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?
Новости России. На днях российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова разместили в Instagram привлёкшие внимание истории (stories). Одна девушка проводит время с божьей коровкой, другая – ставит японские печати.
Если отталкиваться от публикаций в соцсети, встреча Медведевой и божьей коровки состоялась 8 августа. По словам Евгении, насекомое пряталось у неё в комнате от дождя.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
Некоторое время членистоногое мирно сидело на ладони, а затем начало ползать по руке, осваивая новые территории.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
В четверг подписчики узнали новые подробности: божья коровка села на снимавшую её камеру.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
Позже представительница отряда жесткокрылых утоляла свою жажду и ела яблоко.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
В пятницу насекомое заинтересовалось браслетом Евгении. Божья коровка выбрала направление и целеустремлённо двигалась по избранному пути.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
В этот же день трогательная история о дружбе Медведевой и Иннокентия подошла к концу. Насекомое решило продолжить своё путешествие, оставив о себе Евгении и её подписчикам тёплые воспоминания.
Фото: instagram.com/jmedvedevaj
История Алины Загитовой получилась не такой остросюжетной. Спортсменка ставила на бумаге печати и подписала это действие словами «только японцы поймут». Нам же остаётся только предполагать.
Фото: instagram.com/azagitova
Судя по всему, в Японии девушке подарили личную печать. У японцев этот предмет называется «инкан» или «ханко» и используется в качестве подписи. Видимо, Загитова очень понравилась жителям страны восходящего солнца.
Зимой 2018 года Алина Загитова выступила на Олимпийских играх и завоевала широкую популярность.
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