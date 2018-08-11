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Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?

11 августа 2018 08:47
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Новости России. На днях российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова разместили в Instagram привлёкшие внимание истории (stories). Одна девушка проводит время с божьей коровкой, другая – ставит японские печати.  

Если отталкиваться от публикаций в соцсети, встреча Медведевой и божьей коровки состоялась 8 августа. По словам Евгении, насекомое пряталось у неё в комнате от дождя.  

Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?-1

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

Некоторое время членистоногое мирно сидело на ладони, а затем начало ползать по руке, осваивая новые территории.  

Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?-4

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

В четверг подписчики узнали новые подробности: божья коровка села на снимавшую её камеру.  

Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?-7

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

Позже представительница отряда жесткокрылых утоляла свою жажду и ела яблоко.  

Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?-10

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

В пятницу насекомое заинтересовалось браслетом Евгении. Божья коровка выбрала направление и целеустремлённо двигалась по избранному пути.  

Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?-13

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

Позже Иннокентий, так назвала божью коровку Евгения, побывал на жилете фигуристки.  

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Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?-16

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

В этот же день трогательная история о дружбе Медведевой и Иннокентия подошла к концу. Насекомое решило продолжить своё путешествие, оставив о себе Евгении и её подписчикам тёплые воспоминания.  

Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?-19

Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

История Алины Загитовой получилась не такой остросюжетной. Спортсменка ставила на бумаге печати и подписала это действие словами «только японцы поймут». Нам же остаётся только предполагать.  

Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?-22

Фото: instagram.com/azagitova  

Судя по всему, в Японии девушке подарили личную печать. У японцев этот предмет называется «инкан» или «ханко» и используется в качестве подписи. Видимо, Загитова очень понравилась жителям страны восходящего солнца.  

Зимой 2018 года Алина Загитова выступила на Олимпийских играх и завоевала широкую популярность. 

Мы собрали несколько фактов о юной фигуристке – здесь подробнее.  

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