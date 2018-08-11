Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?

Новости России. На днях российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова разместили в Instagram привлёкшие внимание истории (stories). Одна девушка проводит время с божьей коровкой, другая – ставит японские печати. Если отталкиваться от публикаций в соцсети, встреча Медведевой и божьей коровки состоялась 8 августа. По словам Евгении, насекомое пряталось у неё в комнате от дождя.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Некоторое время членистоногое мирно сидело на ладони, а затем начало ползать по руке, осваивая новые территории.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

В четверг подписчики узнали новые подробности: божья коровка села на снимавшую её камеру.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Позже представительница отряда жесткокрылых утоляла свою жажду и ела яблоко.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

В пятницу насекомое заинтересовалось браслетом Евгении. Божья коровка выбрала направление и целеустремлённо двигалась по избранному пути.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Позже Иннокентий, так назвала божью коровку Евгения, побывал на жилете фигуристки. Евгения Медведева – мировая звезда фигурного катания. «Кататься без ошибок дорогого стоит»

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

В этот же день трогательная история о дружбе Медведевой и Иннокентия подошла к концу. Насекомое решило продолжить своё путешествие, оставив о себе Евгении и её подписчикам тёплые воспоминания.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

История Алины Загитовой получилась не такой остросюжетной. Спортсменка ставила на бумаге печати и подписала это действие словами «только японцы поймут». Нам же остаётся только предполагать.

Фото: instagram.com/azagitova