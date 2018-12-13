Прямой эфир

«И она мне не пишет, и я не пишу». Загитова рассказала, как общается с Медведевой

13 декабря 2018 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Фигуристка Алина Загитова рассказала, как общается с Евгенией Медведевой.

Эту информацию олимпийская чемпионка сообщила в большом интервью РИА Новости. По словам Загитовой, с Медведевой они все выяснили на Олимпиаде и сказали друг другу теплые слова.

Алина Загитова показала фото подаренного за победу на Олимпиаде автомобиля (читать далее). 

Алина отметила, что они с Евгенией не общаются. По словам Загитовой, сейчас Медведева находится в Канаде и они не переписываются и не созваниваются.

«И она мне не пишет, и я не пишу». Загитова рассказала, как общается с Медведевой-1

Фото: teamrussia.pro

Алина Загитова (в интервью РИА Новости):
Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос почему. Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги. С тех пор, как она уехала, и она мне не пишет, и я не пишу. Да я в принципе не люблю писать. И разговаривать тоже. Мне даже с родителями иногда разговаривать по телефону просто лень.

«И она мне не пишет, и я не пишу». Загитова рассказала, как общается с Медведевой-4

Фото: instagram.com/azagitova

На Олимпиаде-2018 главная интрига в фигурном катании была в женском одиночном катании. СМИ и букмекеры гадали, кто станет чемпионкой – Загитова или Медведева. По результатам соревнований золото завоевала Алина Загитова, а серебро досталось Евгении Медведевой. С лета 2018 года Евгения тренируется в Канаде.

Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова?

Недавно завершился финал Гран-при Ванкувере. На этих соревнованиях Алина Загитова заняла второе место, уступив победу японке Рике Кихире.

«И она мне не пишет, и я не пишу». Загитова рассказала, как общается с Медведевой-7

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Евгения Медведева

Другие новости рубрики

Все новости
Ученые назвали возраст, когда наступает биологическая старость
13 декабря 2018 09:42

Ученые назвали возраст, когда наступает биологическая старость

«Вражда определенно разыгрывается». Подробности конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
13 декабря 2018 08:40

«Вражда определенно разыгрывается». Подробности конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты
12 декабря 2018 14:16

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты