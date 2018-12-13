«И она мне не пишет, и я не пишу». Загитова рассказала, как общается с Медведевой

Новости России. Фигуристка Алина Загитова рассказала, как общается с Евгенией Медведевой. Эту информацию олимпийская чемпионка сообщила в большом интервью РИА Новости. По словам Загитовой, с Медведевой они все выяснили на Олимпиаде и сказали друг другу теплые слова. Алина Загитова показала фото подаренного за победу на Олимпиаде автомобиля (читать далее). Алина отметила, что они с Евгенией не общаются. По словам Загитовой, сейчас Медведева находится в Канаде и они не переписываются и не созваниваются.

Фото: teamrussia.pro

Алина Загитова (в интервью РИА Новости):

Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос почему. Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги. С тех пор, как она уехала, и она мне не пишет, и я не пишу. Да я в принципе не люблю писать. И разговаривать тоже. Мне даже с родителями иногда разговаривать по телефону просто лень.

Фото: instagram.com/azagitova

На Олимпиаде-2018 главная интрига в фигурном катании была в женском одиночном катании. СМИ и букмекеры гадали, кто станет чемпионкой – Загитова или Медведева. По результатам соревнований золото завоевала Алина Загитова, а серебро досталось Евгении Медведевой. С лета 2018 года Евгения тренируется в Канаде. Божья коровка и личная печать: как проводят время Медведева и Загитова? Недавно завершился финал Гран-при Ванкувере. На этих соревнованиях Алина Загитова заняла второе место, уступив победу японке Рике Кихире.