Спрыгнуть с крыла самолёта и облить холодной водой! Мочанский о необычных традициях у лётчиков

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска «Рецепт настоящего белоруса» – Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ!

Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

У нас сейчас очень строго и четко выполняется то, что в отношении мемориальных комплексов, наших героев, летчиков, которые находятся на территории аэроклуба. В обязательном порядке делегации, которые к нам едут, школы, другие военнослужащие. Мы обязательно просим их, чтобы они приезжали с цветами. Когда приезжают они с детками, дети цветы возлагают. Во-первых, это и для детей будет поучительно, фотография на всю жизнь останется, ребенок немножко проникнется ответственностью. Вы бы видели, как они кладут цветочки эти. С переживанием кладут. Это традиция однозначно.

Дальше традиция – летный факультет нашей Военной академии. Они все приезжают и в обязательном порядке у нас выпуск организовывают. Что касается авиационных традиций, они тоже существуют. Давняя традиция, когда летчик посадил самолет после самостоятельного вылета, становится на плоскость, руки расставляет, падает, его курсанты ловят и три раза подбрасывают.

Александр Осенко:

Плоскость – это крыло?

Николай Мочанский:

Да, часть крыла. Как раз получается крыло как у птицы. Ловят его, подбрасывают. Это означает, что молодец, самолет посадил, сам живой и самолет целый. Честь и хвала тебе. Потом берут за ноги, за руки, на землю не пуская, и легонько бьем о стойки шасси. Переднюю и две задние. Для того, чтобы ты всю жизнь чувствовал приземление к полосе и мягко сажал летательный аппарат.

И третье – ставят на ноги его, и два ведра холодной воды на него опускают, обливают холодной водой. Ты еще не орел, остудить пыл, который ты получил, когда тебя подбрасывали вверх. Вернись, парень. Тебе еще много-много надо пахать, чтобы ты стал настоящим летчиком.

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