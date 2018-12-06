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Соперничество между Загитовой и Медведевой обсуждают фанаты фигурного катания. Тренер прокомментировал ситуацию

06 декабря 2018 18:44
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Новости России. Тренер юной фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз отметил, что олимпийская чемпионка могла бы лучше сконцентрироваться за занятии спортом, если бы вокруг нее не было обсуждений и бурных реакций болельщиков. Об этом сообщает РИА Новости. 

Финал Гран-при в Ванкувере пройдет с 6 по 9 декабря. Алина Загитова активно готовится к выступлению на турнире. Спортсменка уже провела первую тренировку на льду арены Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre. Однако общественность активно обсуждает соперничество между Алиной и Евгенией Медведевой, которая является серебряным призером Игр в Пхенчхане.

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Даниил Глейхенгауз отметил, что после приезда спортсменка провела хорошую тренировку. Алина ни разу не упала, а это, конечно, очень радует. На льду ей очень комфортно. Девушке пока непросто справляться с повышенным вниманием, но и избавиться от этого невозможно. Каждый день в интернете появляются новые комментарии, не все позитивные. "Алина еще очень юная, поэтому ей легче будет тренироваться в спокойной обстановке и думать о спорте, а не о том, кому она нравится, а кому нет". Таково мнение тренера. 

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Алина в 16-летнем возрасте действительно звезда. В ее Instagram 490 тысяч подписчиков, а каждая фотография набирает более 70 тысяч лайков. Пользователи активно комментируют все события в ее аккаунте, вот некоторые из них:

«Алина, ты большая молодец! Так держать!!!»

«Успеха и спокойствия тебе. Помни, для кого ты катаешься, постарайся доставить зрителям радость. Все получится!»

«Лучшая!!! Удачи в финале!»

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Евгения Медведева # Фотофакт

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