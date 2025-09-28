На этом самолёте летал Президент с 1996 по 2015-й! Рассказываем, где можно увидеть борт № 1

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска «Рецепт настоящего белоруса» – Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ!

Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Да. Мы написали письмо, Александр Григорьевич разрешил его поставить нам. Он тоже очень символичный, во-первых, он летал на нем с 1996 года по 2015 год включительно. То есть это то время, когда стране было очень тяжело. То есть весь период тяжелого подъема страны, становление нашего государства было на этом самолете.

Он должен стоять, он должен показывать, что мы все равно вперед идем. Наш Президент, которого мы все любим, уважаем, весь мир начинает ценить, что это единственный такой Президент, который отдал нам этот самолет. И мы туда сделали всем доступ, кто приезжает к нам в музей.

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