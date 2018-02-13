15-летняя олимпийская надежда России. Кто такая фигуристка Алина Загитова
Новости России. 12 февраля российские фигуристы завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх. Одной из призерок стала фигуристка Алина Загитова, которую называют одной из главных медальных надежд России на предстоящих соревнованиях одиночниц.
Алине Загитовой – 15 лет. Она родилась в Ижевске. Серьезно фигурным катанием девочка начала заниматься в семь лет. Сейчас юная фигуристка является чемпионкой Европы, России, победительницей финала Гран-при. Загитова выигрывала чемпионат мира среди юниоров. Мы собрали цитаты девушки, которая вполне может стать новой олимпийской чемпионкой.
Как имя Загитовой связано с Кабаевой. «Мне нравилась Алина Кабаева. Меня в честь нее назвали. Я родилась и до года мне не давали имени. Однажды родители смотрели гимнастику, выступала Алина Кабаева, они переглянулись и решили так меня назвать – Алина».
О советах папы – тренера по хоккею. «Папа помогает, потому что он в спорте больше времени, чем я. У него намного больше опыта и он со мной им делится. Мне это очень помогает». Мама девочки хотела заниматься фигурным катанием, но у нее не сложилось. Младшая сестра Алины также занимается фигурным катанием.
Несколько лет назад Загитова переехала в Москву и начала заниматься в группе Этери Тутберидзе, которая является тренером Евгении Медведевой, а также тренировала Юлию Липницкую.
О переезде в столицу. В Москву вместе с юной Алиной переехала бабушка, которая во всем помогает девушке. «Снимаем квартиру с бабушкой. Мама с папой в Ижевске. Родители там, мы тут. Это, конечно, тяжело. Скучаю очень сильно. Бабушка хорошая. Если бы она меня не подталкивала, не подсказывала ошибки, не ругала иногда, то я бы многого и не добилась. Бабушка хорошо разбирается уже в фигурном катании. Все понимает. Говорит: ногу тяни, руку подними».
Фото: instagram.com/azagitova
Загитова рассказывает, что занятия с тренером помогают ей развиваться и расти в своем деле. Однако так было не всегда. Этери Тутберидзе рассказывала, как Алину выгоняли из команды.
Этери Тутберидзе (в интервью Vogue):
У Алины было детское отношение к работе: сегодня буду, завтра не буду. Я ее выгнала. Она у другого тренера проболталась пару месяцев, никто ее не заставлял. Родители, видя, что пошел регресс, собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда.
Загитова в одном из интервью вспоминала этот период и отмечала, что была очень расстроена. «До этого я не понимала, как надо работать. В Ижевске, когда мы были маленькими, нас заставляли тренироваться на льду. А тут я осознала, что нужно все делать самой. И стала все быстро впитывать».
С тренером. Фото: teamrussia.pro
Сейчас 15-летняя фигуристка отмечает, что «выросла не только по скольжению и прыжкам, но и выросла морально. Можно сказать, что с Этери Георгиевной я провожу целый день, я смотрю на нее и хочу выглядеть и разговаривать как она. Мне очень нравится, как она со своей командой тренирует меня».
О характере. Девушка говорит, что у нее характер спокойный. «Но когда выхожу на лед, то стараюсь быть уверенной и боевой. Папин характер проявляется». По словам Загитовой, «в спорте надо проявлять жесткость, потому что это спорт».
Фото: instagram.com/azagitova
О сравнении с Медведевой. Главной конкуренткой Загитовой на Играх называют Евгению Медведеву, которую также тренирует Тутберидзе. По словам Алины, они общаются между собой. Комментарии в интернете юная фигуристка старается не читать. «Сейчас нас любят сравнивать с Женей Медведевой, давить на нас, потому что люди не понимают, что мы тренируемся в одной группе, и нам нужно спокойно относиться и готовиться к соревнованиям».
С Евгенией Медведевой. Фото: instagram.com/azagitova
Накануне Олимпиады издание The New York Times опубликовало материал о секрете успеха российских фигуристок.
По словам автора текста, российское фигурное катание все еще делает ставку на юных фигуристок, которые более техничные и лучше справляются со сложными элементами, из-за которых рискуют быть травмированными и рано завершить спортивную карьеру. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, которая выиграла медаль в 17 лет, весь нынешний олимпийский сезон пропустила из-за травмы. А Юлия Липницкая, получившая золотую медаль в Сочи, ушла из спорта в 2017 году из-за анорексии.
Текст подготовлен по материалам «Федерации фигурного катания на коньках России».