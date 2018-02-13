15-летняя олимпийская надежда России. Кто такая фигуристка Алина Загитова

Новости России. 12 февраля российские фигуристы завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх. Одной из призерок стала фигуристка Алина Загитова, которую называют одной из главных медальных надежд России на предстоящих соревнованиях одиночниц. Алине Загитовой – 15 лет. Она родилась в Ижевске. Серьезно фигурным катанием девочка начала заниматься в семь лет. Сейчас юная фигуристка является чемпионкой Европы, России, победительницей финала Гран-при. Загитова выигрывала чемпионат мира среди юниоров. Мы собрали цитаты девушки, которая вполне может стать новой олимпийской чемпионкой. Как имя Загитовой связано с Кабаевой. «Мне нравилась Алина Кабаева. Меня в честь нее назвали. Я родилась и до года мне не давали имени. Однажды родители смотрели гимнастику, выступала Алина Кабаева, они переглянулись и решили так меня назвать – Алина».

Фото: teamrussia.pro

О советах папы – тренера по хоккею. «Папа помогает, потому что он в спорте больше времени, чем я. У него намного больше опыта и он со мной им делится. Мне это очень помогает» . Мама девочки хотела заниматься фигурным катанием, но у нее не сложилось. Младшая сестра Алины также занимается фигурным катанием. Несколько лет назад Загитова переехала в Москву и начала заниматься в группе Этери Тутберидзе, которая является тренером Евгении Медведевой, а также тренировала Юлию Липницкую. О переезде в столицу. В Москву вместе с юной Алиной переехала бабушка, которая во всем помогает девушке. «Снимаем квартиру с бабушкой. Мама с папой в Ижевске. Родители там, мы тут. Это, конечно, тяжело. Скучаю очень сильно. Бабушка хорошая. Если бы она меня не подталкивала, не подсказывала ошибки, не ругала иногда, то я бы многого и не добилась. Бабушка хорошо разбирается уже в фигурном катании. Все понимает. Говорит: ногу тяни, руку подними».

Фото: instagram.com/azagitova

Загитова рассказывает, что занятия с тренером помогают ей развиваться и расти в своем деле. Однако так было не всегда. Этери Тутберидзе рассказывала, как Алину выгоняли из команды. Этери Тутберидзе (в интервью Vogue):

У Алины было детское отношение к работе: сегодня буду, завтра не буду. Я ее выгнала. Она у другого тренера проболталась пару месяцев, никто ее не заставлял. Родители, видя, что пошел регресс, собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда. Загитова в одном из интервью вспоминала этот период и отмечала, что была очень расстроена. «До этого я не понимала, как надо работать. В Ижевске, когда мы были маленькими, нас заставляли тренироваться на льду. А тут я осознала, что нужно все делать самой. И стала все быстро впитывать» .

С тренером. Фото: teamrussia.pro

Сейчас 15-летняя фигуристка отмечает, что « выросла не только по скольжению и прыжкам, но и выросла морально. Можно сказать, что с Этери Георгиевной я провожу целый день, я смотрю на нее и хочу выглядеть и разговаривать как она. Мне очень нравится, как она со своей командой тренирует меня». О характере. Девушка говорит, что у нее характер спокойный. «Но когда выхожу на лед, то стараюсь быть уверенной и боевой. Папин характер проявляется» . По словам Загитовой, «в спорте надо проявлять жесткость, потому что это спорт».

Фото: instagram.com/azagitova

О сравнении с Медведевой. Главной конкуренткой Загитовой на Играх называют Евгению Медведеву, которую также тренирует Тутберидзе. По словам Алины, они общаются между собой. Комментарии в интернете юная фигуристка старается не читать. «Сейчас нас любят сравнивать с Женей Медведевой, давить на нас, потому что люди не понимают, что мы тренируемся в одной группе, и нам нужно спокойно относиться и готовиться к соревнованиям».

С Евгенией Медведевой. Фото: instagram.com/azagitova